Com Andia, Piovezan entrega 2 obras

O Prefeito Rafael Piovezan contou a presença do ex-prefeito Dênis Andia

na entrega Nova Secretaria de Meio Ambiente e Novo Centro de Estudo e Cultura Ambiental. Os dois parceiros (Piovezan foi vice de Andia no segundo mandato) há algum tempo não apareciam juntos e a ‘rádio peão’ de Santa Bárbara estava começando a espalhar que teria havido estremecimento da relação.

“Há 10 anos iniciamos uma revolução ambiental em Santa Bárbara d’Oeste. Há 10 anos começamos a trabalhar todos os dias para entregar o melhor a todos os barbarenses, em todos os segmentos. O que buscamos é fazer de Santa Bárbara a melhor cidade do Brasil!”. Foi com estas palavras que o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, lembrou de ações realizadas pela Administração Municipal barbarense de 2013 e entregou nesta sexta-feira (24) a Nova Secretaria de Meio Ambiente e do Novo Centro de Estudo e Cultura Ambiental.

Localizado na esquina das avenidas Corifeu de Azevedo Marques e Sábato Ronsini, ao lado do Parque Araçariguama, no Jardim Itamaraty, o espaço receberá eventos culturais e ambientais, como encontros, palestras e seminários, entre outros, integrando um amplo projeto de transformação de mais uma área no Município.

A transformação iniciada em 2013 teve início quando o atual prefeito assumia a Secretaria de Meio Ambiente na gestão do ex-prefeito Denis Andia. “Nós reformulamos a Secretaria para que ela passasse a ter um o papel de protagonismo nas ações do Poder Público, trazendo saúde, educação, segurança e desenvolvimento econômico. Com isso, nós realizamos a transformação de vários espaços na cidade, temos 100% de esgoto tratado, construímos uma nova represa e proporcionamos, todos juntos, o papel de protagonista à Santa Bárbara d’Oeste, que apresenta a melhor qualidade de vida entre as cidades de médio porte do nosso País”, explicou.

A área anteriormente abandonada, de acordo com o prefeito, ganhou novos equipamentos públicos, como as novas pontes sobre o Ribeirão dos Toledos, novas alternativas viárias – Avenida Andreia Inácio e revitalizações da Rua 21 de Abril e Avenida Corifeu de Azevedo Marques –, Nova Estação Cidadania Esportes, Novo Ginásio Municipal “J.J. Bellani” e a nova pista de Atletismo do Município.

“Além de toda a transformação desta área, é uma honra estar aqui, pois eu fui o primeiro técnico da Secretaria de Meio Ambiente e agora como prefeito inauguro essa nova sede, completamente diferente, que permite uma ampliação do número de técnicos e dos profissionais da Secretaria, maior prestação de serviço e desenvolvimento, com um olhar sempre pautado na natureza, que é uma marca registrada do nosso governo”, complementou o prefeito.

Também estivem presentes no evento o vice-prefeito, Felipe Sanches, a Chefe de Gabinete, Patrícia Marques De Martino, os secretários Joel Cardoso (Governo), Roberta Semmler Laudissi (Administração), Paula Marchesin de Mori (Fazenda), Cleber Canteiro (Meio Ambiente), André Cruz (Desenvolvimento Econômico), Evandro Felix (Cultura e Turismo), Vinícius Furlan (Esportes), José Carlos Nadilichi (Planejamento), Tânia Mara da Silva (Educação), Márcia Petrini Della Piazza (Justiça e de Relações Institucionais), Rômulo Gobbi (Segurança, Trânsito e Defesa Civil) e Rodrigo Maiello (Controle Geral), diretor-superintendente, Laerson Andia Jr., vereadores Juca Bortolucci, Júlio César – Kfu, Kátia Ferrari, Bachin Jr, Careca do Esporte e Esther Moraes, o ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia, o vice-presidente da Acisb (Associação Comercial e Industrial), Roberto Bonamin, o presidente do Comdema, Fábio Diniz, a vice-presidente do Condema e representante da Apasb, Rosani Novaes, o integrante do Conselho Gestor do Condema e representante do Escoteiros Uirapuru, Paulo Luís Pereira, além de membros da Guarda Municipal, Polícia Militar e o proprietário do Orquidário Santa Bárbara, Eduardo Mucke.

