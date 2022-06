A Câmara Municipal de Americana realizou no sábado (4) a solenidade de inauguração oficial da nova sede do legislativo. Denominada “Paço 15 de Janeiro” em homenagem à primeira sessão ordinária da história do município, a nova casa recebeu vereadores, autoridades, convidados e população para a cerimônia.

A solenidade contou com apresentação da Banda Municipal de Americana “Monsenhor Nazareno Maggi”, homenagem aos ex-presidentes do legislativo americanense e descerramento das placas de inauguração e de denominação da nova sede. Como parte das ações da Semana do Meio Ambiente, houve ainda o plantio de um ipê-branco, árvore símbolo do município.

Durante o uso da palavra, o presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins, enalteceu a importância de o legislativo estar próximo do cidadão. “Uma das lutas à frente da Câmara Municipal é trazer a população para perto e mostrar a realidade, o que realmente o poder legislativo faz e qual a importância de ter o legislativo sério numa cidade. Agradeço a todos que trabalharam arduamente para que possamos estar aqui inaugurando este espaço que é da população”, disse Martins.

A secretária geral da Câmara, Juliana Nandin de Camargo Secco, destacou a evolução do poder legislativo municipal. “Percebo que cada legislatura tem se apropriado mais da consciência do papel do legislativo e, cada vez mais, a Câmara tem se arvorado de mais funções, não só as definidas constitucionalmente de fiscalizar e legislar, mas assumido outras mais. A população exige hoje da Câmara novas formas de trabalho, de prestar informações, e mais transparência, e estamos buscando atender a esses anseios. Parabéns a todos”, falou.

“A nova sede da Câmara Municipal representa mais um avanço dentro do histórico de pioneirismo e relevância que a política de Americana representa e sempre representou para a nossa região. Essa inauguração representa uma grande união. Cada vereador aqui deu a sua contribuição, assumiu os riscos e aceitou o desafio de fazer essa mudança e buscar desenvolvimento estrutural e político para o nosso legislativo”, discursou o vice-presidente da Câmara, vereador Lucas Leoncine, representando os vereadores da 18ª legislatura.

“Queria parabenizar o nosso presidente da Câmara, Thiago Martins, e aos vereadores pela dedicação à frente do Legislativo e pela coragem. Hoje temos uma Casa que com certeza tem um espaço melhor de atendimento para a população de Americana”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Paço 15 de Janeiro

A denominação homenageia a primeira sessão realizada na história do poder legislativo municipal, ocorrida em 15 de janeiro de 1925. Além de homenagear a data com a denominação, a Câmara passará a expor na recepção de sua nova sede o livro ata da primeira sessão, para que toda a população possa conhecer e relembrar um pouco mais desse capítulo da história do município. O livro, guardado há 97 anos no Arquivo Histórico do legislativo, será exposto publicamente pela primeira vez.

“Essa data está marcada na história de Americana e da Câmara Municipal. Foi lá que tudo começou, com a eleição dos primeiros vereadores e do primeiro prefeito, quando Americana dava os primeiros passos enquanto cidade emancipada. Por tudo isso, nada mais justo que nomear a sede da Câmara em homenagem ao primeiro capítulo dessa rica história”, disse o presidente do legislativo, vereador Thiago Martins.

Nova sede

Após quatorze anos instalada no prédio do antigo colégio Divino Salvador, a Câmara Municipal de Ameriana está sediada em um edifício de 3.800 m² localizado na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, no Jardim Miriam, na região do Frezzarin. O novo prédio da Câmara possui dois andares, instalações modernas e acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O novo contrato de locação resultou em uma economia de mais de R$ 200 mil por ano.

Na nova sede, a população continua a participar ativamente dos trabalhos do legislativo nas sessões ordinárias, audiências públicas, reuniões, debates e sessões solenes. A Câmara continua oferecendo a possibilidade de cessão de espaços e salas, mediante autorização, para reuniões de conselhos municipais, entidades e sociedade civil.