Uma mulher foi presa por vender droga sob o Viaduto Amadeu Elias, na Avenida Bandeirantes, em Americana.

Segundo a Guarda Municipal, equipe estava em patrulhamento pelo local, que já é conhecido pela prática de venda de drogas, quando se deparou com a mulher, de 36 anos e um homem de 55. Em revista pessoal, com o homem foi encontrado um pedra de crack. Já com a mulher, 37 pedras de crack foram localizadas além da quantia de R$142,00.

Questionados, a mulher afirmou ser usuária de drogas e que o dinheiro seria fruto de “programas”. Já o homem afirmou que também é usuário e que teria comprado a droga da mulher .

Diante dos fatos, as partes foram conduzidas à delegacia onde foram apresentadas à autoridade policial. Foi elaborado BO PC de tráfico de drogas, onde drogas e dinheiro foram apreendidos. A mulher foi presa e o homem liberado.