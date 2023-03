Todo curso traz amizades. Algumas dessas amizades, podem virar livros. E foi assim que surgiu a coletânea infantojuvenil “De Relógio a Dragão”, que conta com 15 textos de autores diversos que fizeram a pós em Literatura Infantil e Juvenil e decidiram realizar um sonho: a publicação de um livro.

Americanense na coletânea

A americanense Márcia Tomiyama, uma das organizadoras do livro, destaca que o projeto busca financiamento coletivo. “Por meio da plataforma Catarse, queremos viabilizar a produção desse material que conta com narrativas criativas e emocionantes, entrelaçadas por diversas cidades e estados brasileiros”, ressaltou.

O livro em prosa e poesia foi organizado por Andréa Kluge e Márcia Tomiyama. Ele traz textos que perpassam por uma viagem por florestas, castelos, rios que permeiam sonhos de personagens diferentes e que ganham vida a cada página virada, aos olhos atentos de cada leitor.

“É um trabalho feito com muito carinho, com ilustrações de Marina Dutra. Trata-se de um sonho de um grupo de amigos do curso de especialização em literatura infantil e juvenil, coordenado pela professora doutora Cíntia Barreto, de colocar para o público suas escritas”, explicou Márcia.