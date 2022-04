Devido à grande demanda, o Coldplay anuncia três novos shows da sua Music Of The Spheres World Tour, com datas em outubro no Brasil. As apresentações por aqui acontecerão no Rio de Janeiro dia 11 de outubro, no Estádio Nilton Santos – Engenhão; e em São Paulo nos dias 15 e 16 de outubro, no Allianz Parque. Os clientes dos cartões Elo terão pré-venda exclusiva dia 11 de abril, a partir das 10h do dia 11 online, e às 11h nas bilheterias oficiais. Para o público geral, a venda começa no dia 12 de abril, nos mesmos canais e horários. Os ingressos, que podem ser adquiridos em até 5x sem juros para os clientes dos cartões Elo e 3x sem juros para os demais cartões de crédito, estarão disponíveis online (www.eventim.com.br) e nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço | Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro; e Estádio do Morumbi – Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo).

Mais de 2,6 milhões de ingressos já foram vendidos para a turnê, que começou em 18 de março com o primeiro show triunfante da banda na Costa Rica, e continuou com paradas arrebatadoras na República Dominicana e no México. A turnê continua estabelecendo recordes em todo o mundo. Esta será a primeira vez que um artista se apresenta três noites no Estadio Nacional em Santiago, no Chile, e também marca a primeira vez que um artista internacional esgota quatro noites no Foro Sol na Cidade do México e duas noites no Estadio Akron, em Guadalajara. A turnê continua com datas nos EUA em maio e junho, antes da banda seguir para a Europa para shows na Alemanha, Polônia, França, Bélgica e Reino Unido. Mais datas e cidades serão divulgadas em breve!

A tour é acompanhada por uma série de iniciativas de sustentabilidade que podem ser vistas em coldplay.com/sustainability. Music Of The Spheres World Tour conta com convidados especiais incluindo H.E.R. (nos shows do Brasil), Camila Cabello, Carla Morrison e London Grammar. Novos nomes foram anunciados para as apresentações dos Estados Unidos (veja abaixo). As atrações variam de acordo com a data.

Devido a problemas de logística, a data de Lima originalmente agendada para 20 de setembro foi remarcada para 13 de setembro, com um novo segundo show adicionado para 14 de setembro. As duas datas de Los Angeles que estavam originalmente agendadas para 2022 agora serão transferidas para 2023, com novas datas de shows a serem anunciadas o mais rápido possível.

Os ingressos para o show de Lima recém-adicionado estarão à venda na segunda-feira, 11 de abril, às 9h (horário local), com o show de Santiago à venda na quarta-feira, 13 de abril, às 11h, (horário local), e os shows do Rio de Janeiro e São Paulo à venda na terça-feira, 12 de abril 10h, (hora local).

A turnê no Brasil é apresentada por Elo. Budweiser é a cerveja oficial. Em São Paulo, o show conta com Sancta Maggiore como fornecedor oficial e apoio da NewOn. A turnê no Brasil é realizada pela Live Nation Brasil. Para obter mais informações, visite www.livenation.lat.

Confira a lista completa de shows da turnê abaixo ou clique em: coldplay.com/tour.

DE MUSIC OF THE SPHERES WORLD TOUR 2022:

MAIO

06/05 Dallas, TX – Cotton Bowl Stadium (Convidados especiais: H.E.R. e Leila Pari)

08/05 Houston, TX – NRG Stadium (Convidados especiais: H.E.R. e Alaina Castillo)

12/05 Phoenix, AZ – State Farm Stadium (Convidados especiais: H.E.R. e Kacy Hill)

15/05 Santa Clara, CA – Levi’s Stadium (Convidados especiais: H.E.R. e Bobby Gonz)

28/05 Chicago, IL – Soldier Field (Convidados especiais:H.E.R. e DRAMA)

29/05 Chicago, IL – Soldier Field (Convidados especiais: H.E.R. e DRAMA)

JUNHO

01/06 Washington, DC – FedExField (Convidados especiais: H.E.R. e SHAED)

04/06 East Rutherford, NJ – Metlife Stadium (Convidados especiais: H.E.R.e Bea Miller)

05/06 East Rutherford, NJ – Metlife Stadium (Convidados especiais: H.E.R. e Bea Miller)

08/06 Philadelphia, PA – Lincoln Financial Field (Convidados especiais:H.E.R. e Lizzy McAlpine)

11/06 Atlanta, GA – Mercedes-Benz Stadium ((Convidados especiais H.E.R. e Mariah the Scientist)

14/06 Tampa, FL – Raymond James Stadium ((Convidados especiais: H.E.R. e gigi)

JULHO

02/07 Frankfurt, DE – Deutsche Bank Park (Convidado especial: H.E.R.)

03/07 Frankfurt, DE – Deutsche Bank Park (Convidado especial: H.E.R.)

05/07 Frankfurt, DE – Deutsche Bank Park (Convidado especial: London Grammar)

08/07 Warsaw, PL – PGE Narodowy (Convidado especial: H.E.R.)

10/07 Berlin, DE – Olympiastadion Berlin (Convidado especial: London Grammar)

12/07 Berlin, DE – Olympiastadion Berlin (Convidado especial: H.E.R.)

13/07 Berlin, DE – Olympiastadion Berlin (Convidado especial: H.E.R.)

16/07 Paris, FR – Stade de France (Convidado especial: H.E.R.)

17/07 Paris, FR – Stade de France (Convidado especial: H.E.R.)

19/07 Paris, FR – Stade de France (Convidado especial: London Grammar)

20/07 Paris, FR – Stade de France (Convidado especial: London Grammar)

AGOSTO

05/08 Brussels, BE – King Baudouin Stadium (H.E.R.)

06/08 Brussels, BE – King Baudouin Stadium (H.E.R.)

08/08 Brussels, BE – King Baudouin Stadium (London Grammar)

09/08 Brussels, BE – King Baudouin Stadium (London Grammar)

12/08 London, UK – Wembley Stadium (H.E.R.)

13/08 London, UK – Wembley Stadium (H.E.R.)

16/08 London, UK – Wembley Stadium (London Grammar)

17/08 London, UK – Wembley Stadium (H.E.R.)

19/08 London, UK – Wembley Stadium (London Grammar)

20/08 London, UK – Wembley Stadium (London Grammar)

23/08 Glasgow, UK – Hampden Park Stadium (H.E.R.)

24/08 Glasgow, UK – Hampden Park Stadium (London Grammar)

SETEMBRO

10/09 Rio De Janeiro, BR – Rock in Rio Festival

13/09 Lima, PE – Estadio Nacional (Camila Cabello) – Mudança de data

14/09 Lima, PE – Estadio Nacional (Camila Cabello) – NOVO

17/09 Bogotá, CO – Estadio El Campín (Camila Cabello)

21/09 Santiago, CL – Estadio Nacional (Camila Cabello) – NOVO

23/09 Santiago, CL – Estadio Nacional (Camila Cabello)

24/09 Santiago, CL – Estadio Nacional (Camila Cabello)

OUTUBRO

11/10 Rio De Janeiro, BR – Estádio Nilton Santos (H.E.R.) – NOVO

15/10 São Paulo, BR – Allianz Parque (H.E.R.) – NOVO

16/10 São Paulo, BR – Allianz Parque (H.E.R.) – NOVO

25/10 Buenos Aires, AR – Estadio River Plate (H.E.R.)

26/10 Buenos Aires, AR – Estadio River Plate (H.E.R.)

28/10 Buenos Aires, AR – Estadio River Plate (H.E.R.)

29/10 Buenos Aires, AR – Estadio River Plate (H.E.R.)

Datas a definir

Los Angeles – SoFi Stadium (H.E.R.)

Los Angeles – SoFi Stadium ( H.E.R.)

