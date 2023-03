Coldplay vai dar ingressos ‘ambientais’ no Brasil

Para concorrer ao ingresso para o show do Coldplay

participantes devem gravar um vídeo mostrando quais são as propostas para neutralizar pegada de carbono de sua jornada até o estádio

A Embaixada Britânica no Brasil, em parceria com a Tembici – líder em tecnologia para micromobilidade na América Latina – realizará uma ação online que irá premiar os participantes vencedores com ingressos para shows do Coldplay no Brasil.

A banda, que estará em turnê do álbum “Music of the Spheres” no país durante o mês de março, fará apresentações em São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Rio de Janeiro (RJ).

“Gostaria de convidar a todos para fazer parte do concurso e, além de concorrer a ingressos para o show do Coldplay no Brasil, entender mais sobre os impactos de suas ações no mundo”, afirma Stephanie Al-Qaq, Embaixadora Britânica no Brasil.

Os vencedores terão acesso à “Energy Zone”, que permite que a energia dos fãs seja convertida em energia para o show, por meio de pistas de dança cinéticas e pedalando bicicletas.

A iniciativa foi pensada para estar alinhada à política de sustentabilidade da banda britânica, que desde a última turnê entre 2016 e 2017, tem tentado desenvolver shows mais sustentáveis com menos impactos ambientais.

A banda montou um plano de sustentabilidade focado em três princípios que envolvem redução das emissões de CO2 em 50%, reinvenção das turnês, com apoio a novas tecnologias verdes e limpas, e recuperação, ao montar uma turnê ecologicamente benéfica.

Para atingir esses objetivos, a banda trabalha em doze iniciativas interligadas entre si: emissões, energia, viagens, locais de apresentação, fãs, água, desperdício, alimentos, merchandise, boas causas, natureza e transparência.

“Assim como a Tembici, a embaixada e a banda britânica têm como um dos seus compromissos a redução do consumo de CO2 e práticas sustentáveis, e posicionar a bicicleta compartilhada como um modo de transporte econômico e eficaz para diversos trajetos, nessa ação, é o ponto de encontro de nossos propósitos” afirma Raquel Arruda, diretora de parcerias e novos negócios da Tembici.

Essa ação em parceria com a Tembici e com a banda é mais uma iniciativa do Governo Britânico no Brasil voltado para a ação climática e a preservação ambiental.

Como participar?

As pessoas interessadas em concorrer a ingressos devem baixar o aplicativo da banda para calcular a pegada de carbono do seu trajeto até o show e gravar um vídeo, no qual contam como vão neutralizar as emissões geradas durante o deslocamento para o show do Coldplay. Você pode baixar o aplicativo neste link.

Com base nos critérios de originalidade e conexão com o tema de sustentabilidade, os times da Embaixada Britânica e da Tembici irão selecionar os vencedores, por meio da avaliação dos vídeos recebidos.

Os vencedores deverão filmar o percurso até o show da banda e mostrar como colocaram em prática o que foi proposto no vídeo. As inscrições estarão abertas entre 04 a 09 de março.