Na manhã desta quinta-feira (26/05), funcionários da Coden Ambiental, empresa municipal responsável pelos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, detectaram o furto de aproximadamente 85 metros de fio de cobre na Estação Elevatória de Esgoto do Jardim Nossa Senhora de Fátima. O delito interrompeu o funcionamento do sistema de bombeamento por cerca de 10 horas e causou um prejuízo estimado em R$ 3 mil. A operação voltou à normalidade às 16h desta quinta, sem afetar a coleta de esgoto na região atendida pela unidade.

De acordo com o diretor Técnico da Coden, Rean Gustavo Sobrinho, a equipe da empresa chegou ao local assim que o alarme foi disparado, mas não encontrou os autores do furto. “Trata-se de um crime ambiental porque causou a obstrução do efluente no seu curso até a Estação de Tratamento de Esgoto. Porém, conseguimos ter agilidade suficiente para impedir que esse efluente não fosse descartado de forma irregular no Ribeirão Quilombo por falta de bombeamento”, afirmou.

A Estação Elevatória do Jardim Nossa Senhora de Fátima é responsável pela transposição do esgoto doméstico dos bairros Terra Nova, Santa Luiza 1 e 2, Jardim Nossa Senhora de Fátima e Triunfo, situados à direita do Ribeirão Quilombo, até o interceptor que corre ao longo da margem esquerda deste curso de água. Seu conjunto motobomba tem capacidade para bombear até 130 metros cúbicos de resíduos sólidos por hora, que depois da travessia seguem para a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Quilombo.

O sistema de esgotamento sanitário de Nova Odessa também conta com a Estação Elevatória do Parque dos Pinheiros que, através do coletor tronco do Córrego Recanto, bombeia até a ETE o esgoto de sete bairros de chácaras localizados na região Oeste da cidade, também conhecida como Fazenda Velha. Sua capacidade de coleta é de até 50 metros cúbicos de resíduos sólidos por hora.

Os demais 80% do esgoto do município “escoam” até a ETE Quilombo apenas pela ação da gravidade, já que a estação fica num ponto mais baixo em relação às demais regiões atendidas. Graças à essa unidade, há 10 anos a cidade deixou de lançar esgoto doméstico e industrial sem o tratamento adequado no Ribeirão Quilombo, devolvendo a esse corpo hídrico em média 90 litros de efluentes desinfectados por segundo, ou seja, água praticamente limpa.

Atualmente, a rede de esgoto de Nova Odessa tem mais de 279 Km de extensão, 96% da população conta com a coleta de esgoto e 100% do mesmo é tratado.