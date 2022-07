A Coden Ambiental, concessionária dos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, iniciou nesta semana a limpeza da Represa Recanto 1, que é a maior fonte de captação de água bruta do município e de onde são retirados até 7,8 milhões de litros por dia. Os serviços estão sendo realizados por duas escavadeiras com braços de longo alcance e consistem na retirada das algas e plantas macrófitas da superfície da água, especialmente os aguapés e alfaces d’água.

Na última quinta-feira (30/06), o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, o vereador Oseias Jorge e a diretoria da empresa municipal vistoriaram pessoalmente os trabalhos na margem do maciço da represa, feito por uma das escavadeiras – o outra, flutuante, trabalha a partir da cabeceira do reservatório. Estavam presentes o diretor presidente da Coden, Elsio Álvaro Boccaletto, o diretor financeiro Hamilton Lorençato e o diretor técnico Rean Gustavo Sobrinho.

“Estamos garantindo a segurança hídrica da população de Nova Odessa. Foram anos sem limpeza na Recanto 1. Essas algas estavam começando a tomar conta da represa. Além do desassoreamento, que começou pela represa do São Jorge, é importante fazer também essa limpeza e remoção das algas, porque melhora a qualidade e também o volume de água das nossas represas. Senão, daqui a pouco vai ter mais barro e algas que água”, comentou o prefeito Leitinho.

De acordo com Rean Sobrinho, a presença das macrófitas na represa se deve a um acúmulo natural da vegetação aquática ocorrido ao longo do tempo e, apesar de não haver uma quantidade excessiva na represa, “é preciso agir preventivamente para evitar a sua disseminação em escalas maiores, o que poderia prejudicar a qualidade da água”.

“Mais do que absorverem nutrientes do corpo hídrico, essas plantas formam uma camada de proteção na superfície da represa que impede a luz solar de penetrar na água, atrapalhando a oxigenação. Com essa limpeza, estamos garantindo à população uma água com mais qualidade”, afirmou.

BOAS PRÁTICAS

Além da limpeza da Recanto 1, a Coden vem adotando boas práticas de manutenção em todo o sistema de captação de água, que além das três represas do sistema Recanto também conta com as represas Lopes/São Jorge e a do Córrego Palmital. Esta estrutura hídrica permite a retirada de até 19 milhões de litros de água por dia e garante uma disponibilidade de cerca de 2,5 milhões de metros cúbicos de água bruta reservada.

Uma de ações mais recentes da Coden foi o desassoreamento da Represa São Jorge, que resultou na retirada de aproximadamente 17 mil metros cúbicos de sedimentos e aumentou em 4 metros a profundidade do leito, elevando também o volume útil de água reservada.

Depois de captada, a água é bombeada até a ETA (Estação de Tratamento de Água) 1, que fica na sede da Coden, no Jardim Bela Vista, onde são tratados em média 16 milhões de litros por dia, que são distribuídos a 25 mil residências e estabelecimentos da cidade por uma rede de mais de 282 Km, atendendo uma população estimada em 61 mil pessoas.

A Coden também desenvolve trabalhos contínuos de manutenção do complexo de 11 reservatórios de água tratada e de combate às perdas, monitorando remotamente a pressão e a vazão em 52 pontos das redes e comparando-os aos volumes registrados na saída dos reservatórios. Graças a esse trabalho, o índice de perda de água vem se mantendo em 28%, um dos mais baixos da região.