O prefeito Cláudio José Schooder (o Leitinho), o vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) e o presidente da Coden Ambiental, Elsio Alvaro Boccaletto, entregaram oficialmente no último dia 27/10 as obras de reforma estrutural e aplicação de nova impermeabilização do Reservatório Castelo, o mais antigo da cidade, localizado na sede da empresa, no Jardim Bela Vista.

A cerimônia de inauguração também contou com as presenças dos vereadores Professor Antonio, Oseias Jorge e Márcia Rebeschini, além do secretário municipal de Educação, José Jorge Teixeira, além do coordenador do Programa de Saneamento e Resíduos Sólidos do Consórcio PCJ, José Cezar Saad, entre outros convidados.

“Estou muito contente com a entrega desta obra. A estrutura do Castelo estava ameaçada. Com essa reforma, estamos preservando um patrimônio da cidade e garantindo o armazenamento de água tratada para a população. Sabemos que a água é essencial dentro de casa e em todos os setores. Por isso, determinei à diretoria da Coden que fizesse todo o possível para não faltar água em nosso município. Além do Castelo, estamos reformando um dos reservatórios do Sistema Klavin, concluindo as obras para levar água encanada ao Pós-Anhanguera e buscando recursos para a construção de mais uma represa para compor o nosso sistema de captação de água”, declarou o prefeito.

O presidente da Coden Ambiental chamou a atenção para a necessidade de preservação do patrimônio público. “O Castelo não é só concreto, é história. Esse reservatório presta um serviço muito importante para o sistema de tratamento de água de Nova Odessa. Aqui tem decisão tomada, tem sacrifício, tem investimento feito por nós e por aqueles que nos antecederam. Então, a gente tem o dever de preservar”, afirmou Boccaletto.

“E eu fiquei muito feliz quando vi o resultado dessa obra, nem parece que é uma restauração, parece que a gente está inaugurando um reservatório novo. Eu me sinto congratulado por entregar o Castelo restaurado para o povo de Nova Odessa e agradeço o empenho de todos aqui na Coden”, completou o presidente da empresa municipal.

50 ANOS

O Castelo passou nos últimos meses por sua primeira reforma estrutural em mais de 50 anos de uso. Do tipo elevado, feito em concreto armado e com capacidade de 400 metros cúbicos, o reservatório entrou em obras em 14 de janeiro deste ano, com os reparos nos pilares e vigas de sustentação.

Na segunda quinzena de maio, foram realizadas manobras para levar aos bairros abastecidos pelo Castelo a água armazenada em outros reservatórios do município. Assim, o Lopes Iglesia, o Green Village e partes do Jardim Santa Rosa e do Jardim Bela Vista passaram a receber água do reservatório de 5 milhões de litros também localizado na sede da Coden, enquanto o Jardim Maria Helena foi servido pelos reservatórios do Sistema Klavin.

Em junho, a obra entrou na etapa final, com a manutenção da parte interna do tanque e a nova impermeabilização. Considerando todas as etapas do trabalho, a obra exigiu um investimento de aproximadamente R$ 900 mil, que foram custeados com recursos de contrapartida do empreendedora do loteamento Jardim Vitória.

“O Castelo foi reformado com dinheiro de uma contrapartida, a população não arcou com nenhum custo. Isso é resultado de uma gestão que está sendo feita junto aos loteadores que fazem empreendimentos na cidade, de forma que eles ajudem o município. E além desta obra que está sendo entregue hoje, outras virão”, lembrou o vice-prefeito Mineirinho.

Nova Odessa conta com 11 reservatórios para o armazenamento de 12.050 m3 de água tratada. Desde 2021, a Coden vem investindo intensamente na manutenção e aumento deste complexo. Em abril do ano passado, entrou em operação um novo reservatório no Jardim São Francisco, do tipo apoiado, com um volume útil de 600 metros cúbicos. Em agosto de 2021, foi concluída a reforma do maior reservatório de água tratada da cidade, com capacidade de 5 mil metros cúbicos, na sede da Coden.

Em 2022, além da reforma do Castelo, a empresa fez a impermeabilização de um dos reservatórios do Sistema Klavin, atualmente em fase de testes. Este reservatório tem capacidade de 1 mil metros cúbicos e se encontrava desativado. Para breve, está prevista a instalação de mais um reservatório de 700 metros cúbicos no Las Palmas (no Pós-Anhangiera), o que elevará a capacidade total de armazenamento para 12.750 m3.

AUTORIDADES

Durante o evento, o secretário de Educação falou sobre o reconhecimento da Coden. “Quando se fala em Coden na cidade ou na região, se fala do respeito que vocês construíram ao longo do tempo. Vocês fazem parte desse trabalho de excelência, então, continuem fazendo o melhor”, disse José Jorge.

Os vereadores presentes também manifestaram satisfação com a obra. “A função dos vereadores é fiscalizar e é isso o que eu venho fazendo nessa instituição que é o coração da nossa cidade e da qual temos muito orgulho. Agradeço a diretoria da Coden pelo empenho na reforma do Castelo. Vocês estão fazendo o melhor para o nosso município”, falou a vereadora Márcia.

“Estamos vendo um trabalho de excelência aqui na Coden. Quero parabenizar a diretoria pelos esforços que estão fazendo junto com o prefeito para fazer os recursos se multiplicarem para melhorar a capacidade hídrica do município”, disse o vereador Antonio. “Com a reforma do Castelo a Coden está mostrando para a população, mais uma vez, porque chegou até aqui. Eu parabenizo a diretoria e todos os funcionários”, finalizou o vereador Oséias.