A Coden Ambiental, responsável pelos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, finalizou nesta semana a recuperação total da ciclovia existente ao longo da Rodovia Rodolfo Kivitz. As obras de recomposição do asfalto e repintura da faixa exclusiva para ciclistas foram necessárias em função da passagem do prolongamento da nova adutora do Córrego Palmital, instalada e interligada em outubro do ano passado à ETA (Estação de Tratamento de Água) 1, localizada na sede da empresa, no Jardim Bela Vista.

Logo após a passagem da nova adutora, a empresa contratada pela Coden Ambiental fez um trabalho provisório no asfalto da ciclovia. A primeira etapa da recuperação completa da faixa para bicicletas – que foi a correção do nível do pavimento – já havia sido realizada no início deste ano. Restava apenas a repintura, o que aconteceu ao longo do feriado prolongado da Páscoa e nos últimos dias úteis.

Segundo a autoridade de Trânsito do Município, o guarda municipal de carreira Benedito Goes Neto (que acompanhou o trabalho de recuperação definitiva da ciclovia), a empresa contratada seguiu os procedimentos corretos ao repintar a ciclovia.

“A equipe fez a limpeza da faixa, aplicou uma tinta vermelha adequada para esta finalidade, seguindo as normas técnicas do Contran (Conselho Nacional de Trânsito); depois aplicou a sinalização branca e amarela de solo (sinais de ‘pare’ e faixas), e por fim, o removedor nos ‘tachões'”, explicou Goes.

O PROLONGAMENTO

O prolongamento da adutora está pronto para levar água bruta captada no Córrego Palmital diretamente à ETA 1, dispensando a interligação a um “braço” da Represa Recanto 2, nas proximidades da Estância Hípica. A nova tubulação vai permitir a captação de 70 litros de água bruta por segundo, o equivalente a um terço da vazão média da ETA 1, que é de 210 litros por segundo. Também evitará perdas decorrentes do trajeto a ser desativado, tanto com infiltrações em veios de córregos, como por evaporação na represa.

Os serviços incluíram o corte do asfalto exatamente ao longo da ciclovia (que fica à direita da rodovia, paralela às guias), a escavação da vala, o assentamento da tubulação, o aterramento do trecho e seu recapeamento e repintura. A tubulação empregada é do tipo Biax, uma derivação da linha de PVC para adutoras, altamente resistente a impactos, corrosões e pressões de carga na rede.

Somando com a primeira fase da obra (Córrego Palmital–Estância Hípica), já concluída em anos anteriores, a adutora totaliza agora 5.820 metros de extensão. Considerando todas as demandas da obra, a Coden investiu cerca de R$ 1 milhão nas obras do novo prolongamento desta adutora, considerada muito importante para garantir a segurança hídrica da crescente população de Nova Odessa pelas próximas décadas.