A Coden Ambiental, responsável pelos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, concluiu nesta segunda-feira (11/04) a homologação do contrato com a Meta Pública, empresa de assessoria em gestão pública. A contratação atende recomendação do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) feita em anos anteriores e contribuirá não só para maior eficiência dos processos administrativos, como também para garantir assertividade no cumprimento da legislação vigente.

A escolha da Meta Pública foi feita por meio de licitação presencial, seguindo critérios técnicos e de menor preço. Trata-se de uma organização com mais de 120 clientes atendidos entre prefeituras, câmaras municipais, autarquias, fundações, consórcios, entidades de previdência e empresas públicas.

Na Coden, os serviços da contratada estarão relacionados à assessoria nas licitações e contratos, obrigações do sistema Audesp (auditoria eletrônica do TCE-SP), controles internos, LGDP (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), processos contábeis, fiscais, administrativos e jurídicos.

De acordo com o diretor Financeiro da Coden, Hamilton Lorençatto, é a primeira vez que a empresa terá à disposição uma assessoria especializada em gestão. “Esta é uma iniciativa que vai garantir à Coden um alto nível de profissionalismo. Além de aumentar o potencial e o rendimento dos colaboradores, vai torná-los mais capacitados com a introdução de novas rotinas”, avaliou.

Atualmente, a Coden conta com cerca de 30 colaboradores nos setores administrativos. A equipe da Meta Pública já esteve na empresa para conhecer as equipes e levantar os dados necessários ao início dos trabalhos.