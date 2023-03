Um ingrediente que sempre está em alta nesse período para dar um salto de qualidade quando o assunto é saúde, é o coco.

Esse alimento natural foi utilizado há milhares de anos pelos povos da Ásia e das Ilhas do Pacífico como um remédio para todo o corpo. Hoje em dia, a fruta é amplamente utilizada na indústria alimentícia, cosmética e de limpeza, devido às suas propriedades hidratantes, nutritivas e antioxidantes com benefícios para a saúde.

“Em primeiro lugar, o coco é uma excelente fonte de alimentação saudável, incluindo gorduras de cadeia média, que são facilmente digeridas e metabolizadas pelo organismo. Isso ajuda na manutenção da saciedade e pode até mesmo acelerar o metabolismo, o que pode levar à perda de peso. Além disso, a fruta contém baixos níveis de carboidratos e açúcares, tornando-a uma excelente opção para aqueles que precisam controlar o açúcar no sangue ou reduzir a ingestão de carboidratos”, aponta Alessandra Feltre, nutricionista da Puravida.

O coco também é conhecido por seus benefícios para a saúde do coração. Contendo ácido láurico, ele contribui para a melhora do colesterol bom (HDL), o que pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, ele é rico em antioxidantes que reduzem a inflamação e protegem contra danos oxidativos.

Outro benefício importante do alimento é sua capacidade de melhorar a saúde digestiva. As fibras presentes podem ajudar a promover a regularidade intestinal e reduzir a constipação, mantendo o sistema digestivo saudável e funcionando corretamente. O coco também pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico, graças à presença de ácido láurico. Este ácido graxo tem propriedades antimicrobianas e ajuda a combater a incompatibilidade e fortalecer a imunidade do organismo. Além disso, a água de coco é muito consumida nas altas temperaturas, em todas as regiões do país, sendo considerada um isotônico natural.

Puravida possui linha premium com coco na formulação

E para quem é amante da fruta, a Puravida coloca os benefícios dela a serviço da saúde do corpo e da mente durante os dias mais quentes. A marca, que nasceu com o propósito de facilitar um estilo de vida saudável e a prática do cuidado da saúde como um projeto de longo prazo, oferece diferentes produtos formulados com ingredientes naturais.

O Brain TCM Óleo de Coco é uma excelente fonte de triglicerídeos de cadeia média (TCM), os quais são gorduras facilmente absorvidas pelo corpo e rapidamente convertidas em energia. O produto é extraído do coco virgem por hidrólise enzimática, que mantém a sua pureza e qualidade. É um produto versátil e pode ser usado em muitas receitas, como café, sucos, sopas e molhos de salada.

A granola Coconut da Puravida é uma opção perfeita para quem busca uma alimentação saudável, livre de açúcar e aditivos sintéticos. É feito com ingredientes naturais de alta qualidade, como lascas finas de coco, flocos de quinoa crocante, amêndoas, sementes de abóbora e gergelim.

Além deles, o consumidor ainda encontra iogurte, leite de coco em pó e bebidas funcionais como o Power Coffee feita à base de café de origem, com um blend de aromas de especiarias diversas e avelãs tostadas. O produto pode ser usado como pré-treino, além de poder fazer parte do café da manhã como uma opção a mais de bebida.

Sobre a Puravida:

A Puravida é uma empresa brasileira de produtos naturais, que nasceu com o propósito de facilitar um estilo de vida saudável e a prática do cuidado da saúde como um projeto de longo prazo. O portfólio da Puravida é composto por mais de 200 produtos obtidos de maneira sustentável, entre alimentos naturais, suplementos concentrados e nutrientes fundamentais para que qualquer pessoa, mesmo a mais ocupada, possa introduzir qualidade em sua nutrição, rituais diários e cuidados pessoais.

