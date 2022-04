Com a fusão do PSL (Partido Social Liberal) e o DEM (Democratas), nasceu o UNIÃO BRASIL e em Nova Odessa o partido terá como presidente o ex-secretário de saúde da cidade, Vanderlei Cocato.

O presidente do antigo PSL-NO, foi o nome escolhido para presidir o UNIÃO BRASIL na cidade. A comissão executiva foi chancelada pelo vice-presidente estadual do UNIÃO BRASIL, deputado Júnior Bozzella, na última quinta-feira (28) em encontro entre o deputado e Cocato. Bozzella afirma estar confiante no direcionamento do partido em Nova Odessa. “Não tenho dúvida que o UNIÃO BRASIL estará muito bem cuidado pelo Cocato e os demais membros e que farão com que o partido cresça e participem intensamente do processo eleitoral deste ano e dos desafios futuros”, destacou Bozzella.

Cocato ressalta que sabe da responsabilidade do desafio que é dirigir um partido no âmbito municipal, ainda mais uma comissão do maior partido político do país, mas que está preparado junto com seu time que cresce a cada dia para os desafios com o União Brasil. “Acredito na boa política, que é baseada em valores éticos, familiares e cristãos. E são nesses valores que montamos a base da nossa nominata aqui em Nova Odessa”, declara. “Estamos nos organizando para as eleições de 2022 e planejando com o time os projetos futuros”, aponta o presidente da legenda novaodessense.

“Agradecemos a confiança do deputado Junior Bozzella, nosso trabalho será pautado no que já vinhamos trilhando no PSL, quem fazer parte terá voz e vai sempre expor suas opiniões e principalmente, participar das decisões partidárias”, relatou Cocato.

O União Brasil de Nova Odessa inicia em Nova Odessa já com dois vereadores que estão no partido que foram eleitos na última eleição pelo DEM, o vereador Oséias Domingos Jorge e o vereador Levi Tosta, o Levi da Farmácia. “Os dois vereadores são lideranças e veem desenvolvendo um bom trabalho pela cidade. Nós sabemos que cada um tem seu estilo de trabalho e suas alianças políticas. Vamos respeitar e buscar sentar com ambos para apresentar o trabalho que o partido vai realizar na cidade e tentar compor para o bem da cidade”, destacou o presidente do partido Vanderlei Cocato.

A Comissão Executiva do União Brasil de Nova Odessa que tem Vanderlei Cocato como presidente, conta com o advogado Carlos Thiago Jirshik da Cruz (vice-presidente), o guarda civil municipal e primeiro suplente de vereador pelo União Brasil, sendo o nono mais votado na última eleição, Franco Júlio (secretário geral), o biomédico Henrique Giovani dos Reis (primeiro secretário), o publicitário Denis Manoel Pereira (tesoureiro geral), o professor Almir Rogério da Costa (primeiro tesoureiro) e dos membros Rachel Portela, Cristina Galhardo e Manoel Messias dos Santos, o popular Messias.