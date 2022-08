A Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, está com inscrições abertas para o Programas de Trainee 2023, destinado a estudantes de diversos cursos universitários. São 5 vagas para trainee distribuídas entre as unidades operacionais da empresa nas cidades de São Paulo e Sumaré. Podem se inscrever candidatos residentes nesses municípios ou mesmo em outras localidades, desde que tenham disponibilidade para mudança.

Batizado de #SomosMais, o programa – que terá início em janeiro de 2023, com duração de dois anos -, vai priorizar a diversidade e buscar talentos que sejam multidisciplinares.

Cristiane Yamamoto, diretora de Recursos Humanos da Coca-Cola FEMSA Brasil, reforça que a companhia quer estimular a formação de futuras lideranças, de pessoas comprometidas em cumprir com excelência a missão de refrescar os consumidores a qualquer hora e em qualquer lugar.

“Acreditamos e fomentamos a inclusão, a diversidade e a contratação de talentos que estejam alinhados com os nossos valores. Elas terão um ambiente vibrante e amigável para aprenderem, se desenvolverem e se tornarem líderes de sucesso”, afirma.

Com mais de 20 mil funcionários, a empresa procura por candidatos com perfis diversos e dispostos a se desafiarem no dia-a-dia dentro de um ambiente corporativo que incentiva olhares voltados para a sustentabilidade, inovação e responsabilidade social.

Como participar

Para inscrição no programa trainee o interessado pode vir de qualquer lugar do Brasil, desde que tenha disponibilidade de mudança para São Paulo ou Sumaré.

Outro requisito para quem busca disputar as vagas: ter concluído a graduação, para qualquer curso, entre 2019 e 2022. Inglês e espanhol não são um requisito, já que os profissionais terão a oportunidade de desenvolver internamente os idiomas que melhor se aplicam as atividades da área exercida.

Durante todo o processo seletivo, que será dividido em várias etapas, de agosto a novembro, os candidatos serão avaliados e direcionados para as áreas que se adequem ao seu perfil e interesse de atuação. As inscrições para o processo seletivo vão até o dia 13 de setembro.

Confira todas as condições em: estagiotraineecocacolafemsabr.eureca.me/

Vagas para programa de estágio

A Coca-Cola FEMSA Brasil também está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2023, destinado a estudantes de diversos cursos universitários. São 28 vagas para estágio em diferentes cidades onde a empresa mantém operações, entre as quais Jundiaí, Marília e São Paulo, no Estado de São Paulo.

O candidato precisa ter disponibilidade para atuar presencialmente nas cidades em que a empresa está localizada. Desse modo, é importante que o interessado resida nos municípios ou em localidades próximas, para facilitar a sua locomoção e não atrapalhar os seus estudos.

Outro requisito é que o interessado tenha previsão de conclusão de qualquer curso de graduação em dezembro de 2024.

Para mais informações acesse o mesmo site sobre o programa de trainee.