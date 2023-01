A internet está repleta de vídeos com relatos de cobras gigantes

Em 2022 diversas dessas cobras foram capturadas algumas delas com tamanhos extraordinários. Se você estiver pronto, confira embaixo da sua cama se não tem nenhuma sucuri gigante escondida e vem comigo e confira:

SUCURI DO PARÁ

Os moradores da região de Tracuateua que fica localizada no Pará ficaram assustados com o que encontraram.

O réptil conhecido popularmente como anaconda atacou um cachorro que brincava com uma criança. Isso ocorreu na área rural.

A cobra tinha um tamanho enorme entre 5 e 6 metros de comprimento e segundo os moradores do local sempre encontraram cobrinhas menores pelas redondezas, mas nunca tinham ficado frente a frente com um animal tão grande quanto este. Após a cobra gigante atacar o cão os adultos que estavam no local golpearam a cobra para salvar o cão. Conta para mim nos comentários, o que você faria?

COBRA GIGANTE DE FORTALEZA Cobras

Essa próxima cobra talvez não seja tão grande em comprimento, mas o que ela não tem de tamanho tem em ousadia.

Antes de continuar o vídeo quero que me responda o que você faria se ao sair para o quintal de sua casa desce de cara com uma sucuri bem grande passeando por cima do muro da sua casa? Resposta A: Você sairia correndo, resposta B: Você teria um desmaio imediatamente, ou resposta C: Você pegaria o celular e filmaria para nós?

Se você respondeu letra C você acertou!

Esse animal aparentemente tem cerca de 2 metros de comprimentos e estava literalmente passeando por cima do muro de uma casa localizada no bairro Granja Portugal em Fortaleza. O corpo de bombeiros foi acionado para capturar o animal e leva-lo para ser solto em um lugar adequado onde não oferecesse perigo aos moradores.

PÍTON DA MALÁSIA

Em outra propriedade rural localizada na Malásia uma píton-reticulada de 6 metros de comprimentos e cerca de 77 kg assustou o dono da fazenda.

O fazendeiro encontrou o réptil devorando uma de suas cabras o fazendeiro ligou imediatamente para os bombeiros que foram até o local e pasmem foi necessário cerca de, 7 homens para capturar e retirar o animal de dentro do estabulo das cabras. As pítons podem chegar a seus 10 metros de comprimentos no decorrer de sua vida e tenho certeza que você não vai querer se aproximar de uma.

PÍTON DA FLORIDA Cobras

Um grupo de cientistas anunciaram a descoberta de uma das maiores píton-reticulada já encontrada na Flórida. Segundo os cientistas a píton era uma fêmea e tinha cerca de 5,5 metros de comprimento. E pesava 98 kg, a expedição de biólogos que encontraram o animal atua no controle da espécie que invadiu aquela região e tem afetado o equilíbrio daquela região. A píton-birmanesa estava se alimentando de animais que estão ameaçados em extinção e foi levada para estudos.

SUCURI DE MARABÁ Cobras

Marabá fica localizado no Pará e foi lá que outro cãozinho foi atacado por uma sucuri gigante.

A cobra apareceu no quintal do casal Sara e Pedro, segundo informações a sucuri atacou o cachorro e o puxou para dentro d’água, Pedro por ser veterinário sentiu segurança para salvar o cachorro e decidiu puxar a cobra pelo rabo para retira-la de dentro da agua, após conseguirem fazer com que a cobra soltasse o cão o casal entrou em contato com a secretaria do meio ambiente e o animal foi devolvido a natureza com segurança.

SUCURI GIGANTE DE ANAMÃ Cobras

Anamã fica distante cerca de 163 km de Manaus e devido as cheias do rio Solimões uma sucuri de 6 metros de comprimento apareceu por lá. Não se sabe exatamente o que ocorreu, no vídeo podemos ver que o animal encontrasse sem vida exposto na fachada de uma casa. De acordo com a própria polícia militar de Anamã não se tem informações concretas sobre a captura do animal e nem mesmo o que foi feito com a cobra após a gravação desse vídeo. Más podemos ver que existem animais gigantes que ainda não fazemos ideia que estão por aí na natureza.

E você tem coragem de segurar um animal desses para fazer uma selfie?

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ZE6xYmMNB1k

FONTE: Mais Curiosidades

