Coach Argentina traz Curso Desenvolvimento Pessoal com Cavalos

O Haras das 8 Virtudes que fica em Amparo/SP, apenas 45 minutos de Campinas e 2hs de SP, promete um feriado de Páscoa diferenciado e repleto de conhecimento, através do curso de Desenvolvimento Pessoal com Cavalos ministrado pela coach argentina, Gloria Juri. De acordo com Ricardo Bacellar, do Haras V8, essa experiência, que soma 16 horas, será dividida em 3 dias durante o feriado de Páscoa, iniciando na sexta-feira à noite e concluindo no domingo pela manhã. “As técnicas e ensinamentos destinam-se a todos que tenham interesse em aprender como as ferramentas do coaching e a sabedoria dos cavalos podem ser combinadas para o despertar da própria sabedoria!”, ressalta Ricardo.

O programa inicia integrando os participantes à natureza e abordando questões importante como: de qual forma os cavalos nos ajudam com o processo de observação e conexão pessoal? No segundo dia, a programação envolve escuta e relação com o mundo, incluindo dinâmicas e, para encerrar no domingo, emoções, gestão emocional e o papel do cavalo nesse processo. Todo curso envolve conteúdo teórico e prático com os cavalos na pista. Além disso o investimento inclui 5 refeições no local: jantar na sexta, café da manhã e almoço no sábado e café da manhã e almoço no domingo.

INSCRIÇÕES: 0114173-2022 ou 55 1999649-2403

O Haras V8

O tripé da criação do Haras das 8 Virtudes é a educação equestre (das pessoas), bem-estar dos cavalos e preservação do meio-ambiente – tudo seguindo normais Legais. Por isso, o Haras foi o primeiro no Brasil a conquistar a certificação SELA VERDE, o 1º Selo Equestre do mundo, um programa de certificação, capacitação, sensibilização e aperfeiçoamento da atividade equestre. Também faz parte das cavalgadas no Haras das 8 Virtudes a experiência “do pasto ao pasto”, uma experiência de conexão e intimidade do cavaleiro e seu cavalo, oferecida aos cavaleiros que frequentam o local.

Gloria Juri

A argentina Glória é Coach Ontológico profissional (FICOP e AACOP), profissional equestre certificada em neurociência e liderança, especialista em técnicas de cura com cavalos que soma 26 anos de experiência em projetos de educação e ensino com pessoas e cavalos.

RBW

Ricardo Bacellar foi executivo de gestão de pessoas da multinacional AMBEV por 15 anos e, atualmente, compõe o conselho do Grupo Águas do Brasil. Seu relacionamento com os cavalos é através de estudos com alguns dos principais nomes do segmento equestre do Brasil e, também, do seu trabalho no Haras das 8 Virtudes onde, desde 2005, conduz a gestão atuando com os temas educação equestre das pessoas e cavalgadas, conduzindo palestras e clínicas sobre esses temas.

