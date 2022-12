A Câmara Municipal de Americana realiza nesta sexta-feira (16), às 10h, no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a sessão de eleição da Mesa Diretora para o biênio 2023-2024. Os parlamentares elegerão presidente, vice-presidente, 1º, 2º, 3º e 4º secretários que administrarão o legislativo nos próximos dois anos.

Durante a sessão, serão definidas ainda as composições das comissões permanentes e extraordinárias, responsáveis pela emissão de pareceres sobre os projetos em tramitação na Casa, e do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, além das lideranças de bancadas dos partidos representados no legislativo americanense.

A sessão de eleição da Mesa é aberta ao público e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara, através da RPTV (Claro TV – Canal 8), site oficial da Câmara e redes sociais (Facebook e Youtube).