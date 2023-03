CM Americana discute saúde mental na 4a

Saúde Mental no foco do Fórum

A Câmara Municipal de Americana realiza na quarta-feira (22) a partir das 19h, no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a sexta reunião do Fórum Permanente da Saúde, instituído pelo Decreto Legislativo nº 960/2021, de autoria do vereador Silvio Dourado (PL). A reunião é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara (Claro canal 8 – RPTV, site oficial e redes sociais). O tema da reunião é “Saúde Mental: avanços, perspectivas e desafios”.

O fórum reúne representantes de diversos segmentos da sociedade para debater temas e buscar soluções conjuntas nas esferas pública e privada para a saúde pública do município. Segundo o vereador Silvio Dourado, idealizador do Fórum, o assunto é um dos mais abordados na área da saúde atualmente.

“Falar de saúde mental é falar de cuidado consigo e com o outro. O tema do Fórum foi pensado com muito zelo para tratar de um assunto que vem crescendo muito, deve ser respeitado, tratado e prevenido. Diariamente vivenciamos uma série de emoções que fazem parte de nossa vida e como lidamos com elas é o que determina como está a nossa saúde mental. Para o Fórum, esperamos construir ações em conjunto com profissionais e comunidade para cuidar e prevenir”, comentou.

A sexta reunião do Fórum acontece nesta quarta-feira (22), a partir das 19h, no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo e é aberta ao público. A TV Câmara transmite ao vivo pelo canal 8 da Claro, site oficial e redes sociais. A população pode participar com mensagens, dúvidas e sugestões presencialmente ou através do e-mail [email protected]

O Fórum

O Fórum Permanente da Saúde tem como objetivo reunir informações, promover debates e realizar estudos a respeito da situação da saúde em Americana e elaborar, discutir e propor iniciativas legislativas ao setor, identificando problemas e traçando sugestões de planos de ação ao Poder Executivo.

O grupo de trabalho realiza encontros periódicos, a cada três meses, para levantar as necessidades em comum dos diversos segmentos envolvidos. “Grandes são as demandas da saúde, então pretendemos conversar sobre as realidades de cada setor e unir as competências”, destacou o parlamentar.

Participam do Fórum representantes da Câmara Municipal, secretaria municipal de Saúde, Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Conselho Municipal de Saúde de Americana, Associação Paulista de Medicina, hospitais particulares e planos de saúde, universidades e convidados.

Para mais informações sobre o Fórum Permanente da Saúde, acesse a página especial no site da Câmara: http://www.camara-americana.sp.gov.br/Paginas/ForumPermanentedaSaude.

Dourado sugere projetos de lei a partir de sugestões de estudantes da UNISAL

O vereador Silvio Dourado (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura implantação de ciclofaixas em todos os novos projetos urbanos do município e a adoção das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) na pavimentação das ruas de Americana. As ideias foram apresentadas ao parlamentar por um grupo de alunos do Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL Americana. No documento, Dourado explica que o diretor da universidade e representantes de três grupos de alunos universitários dos cursos de Direito e Arquitetura apresentaram sugestões de projetos de lei visando colaborar com o desenvolvimento do município. “Eles trouxeram essas ideias interessantes e inovadoras, que podem ser aproveitadas. Como esses temas são de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, estamos encaminhando ao prefeito para que transforme em projetos de lei”, destaca o parlamentar. O vereador faz a indicação das propostas de criação do ‘MOVEPONTO’, um local específico dentro da cidade onde os moradores podem entregar móveis que sejam mais úteis, permitindo que a prefeitura doe a quem necessitar; a inserção nos projetos de novos bairros residenciais, comerciais e industriais de determinação para que sejam implantadas ciclovias ou ciclofaixas em, pelo menos, 20% da área total das vias; e a criação de mecanismos complementares ao processo de manutenção de manta asfáltica no município visando diminuir imperfeições a partir do nível natural das vias públicas, observando as normas da ABNT. A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária (07) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

