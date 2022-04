O NM recebeu, nesta terça-feira, relatos de demora no atendimento no Hospital São Lucas, em Americana. A fonte, que preferiu não se identificar, afirmou que a espera estava atingindo 4 horas.

“A demora está muito grande, e ninguém faz nada e só aumenta a quantidade de pessoas para serem atendidas. Ouvidoria não está fazendo nada mesmo”, disse o homem.

No relato, o homem, que estava na unidade com a filha, afirmou que um homem teria “surtado” com a demora no atendimento da pediatria e que, inclusive, os presentes na espera puderam ouvir os gritos do homem, que foi retirado pelos pacientes.

“Eu, no caso, estou com minha filha faz mais de duas horas esperando atendimento e tem pessoas aqui a mais de 4 horas. Cheguei com minha filha às 12:43 e até agora nada (14:25) de algum médico atender, estão sem triagem também. Não tem nenhuma enfermeira ou enfermeiro para fazer a triagem. Tem pessoas esperando há mais de 4 horas e até agora nada”, disse.

O homem ainda relata sobre o episódio em que o rapaz foi retirado do local pela segurança. “Dá pra ouvir ele gritando, ele surtou com a demora na pediatria, ele quebrou algumas coisas dentro da pediatria e da ala de ortopedia, o pessoal que estava nessa ala teve que sair correndo e ambas estão interditadas nesse momento”, disse ao NM.

Questionado, o hospital se posicionou:

“Devido a uma demanda atípica após o horário de almoço nesta terça-feira, o Hospital estava com tempo de abertura de ficha em 18 minutos e, atendimento médico, de 1 hora e 10 minutos. Porém, a suposta demora no atendimento não foi a causa de o paciente ter quebrado a porta de um armário, mas sim seu quadro clínico, visto que ele precisou ser contido mesmo antes de entrar em qualquer fila de atendimento”.