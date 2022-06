Um conveniado do Hospital Samaritano, de Santa Bárbara d’Oeste, enviou um relato ao NM reclamando da falta de médicos na unidade, que inaugurou em março de 2021.

Segundo o cliente, ele foi ao hospital com sua filha e se deparou com a falta de pediatra para atendimento. Ele ainda contou ao NM que o clínico geral que estava presente no local não realizou o atendimento (na falta do pediatra). “Hoje fui ao Samaritano e não tinha pediatra para atender minha filha. O clínico geral não podia analisar ela e não tinha uma assistente social no local”, disse.

“Pagamos caro para ter essa merda de atendimento. Exigi um atendimento para pelo menos olharem a garganta e o ouvido. Fiquei 1 hora esperando e advinha? Um enfermeiro nos atendeu e apenas mediu a temperatura dela. Disse que não tinha nem mesmo o aparelho para olhar o ouvido dela. Simplesmente revoltante”, continuou.

Diante do relato, o NM solicitou um posicionamento do Hospital:

“O Hospital Samaritano Santa Bárbara d´Oeste informou que em razão da proteção de dados de pacientes e segurança da informação do funcionamento do Hospital, as informações somente são prestadas às autoridades sanitárias.

A orientação é que o paciente (ou o responsável por ele) registre a queixa na Ouvidoria do Hospital pelo e-mail [email protected]”