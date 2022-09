Ladrões acabaram levando o carro do motorista de aplicativo logo depois que ele tinha terminado uma corrida. A vítima de 41 anos foi abordada no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara d’Oeste. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira. Segundo o registro do caso, por volta das 23h o motorista atendeu uma corrida do Centro da cidade até o Jardim São Francisco.

O passageiro da corrida desceu na Rua Cataguazes e o motorista ficou no local aguardando o chamado para a próxima corrida. Enquanto estava estacionado, três homens, um deles armado, surpreenderam o motorista e o obrigou de forma violenta a sair do veículo. Os ladrões fugiram com o carro, documentos da vítima e R$ 100 em dinheiro. Depois, o veículo foi encontrado no Conjunto Habitacional Francisco de Cillo (Inocoop).

A vítima prestou queixa no plantão policial.