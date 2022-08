O Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara D’Oeste, recebe na próxima sexta-feira, 19 de agosto, às 20h, o stand-up comedy “Peidâno na farofa”, com o humorista Cleber Rosa. Em pouco mais de uma hora de apresentação, o mineiro de Pouso Alegre aborda situações comuns da vida de um homem simples e conta causos do seu personagem mais querido e popular, Chico da Tiana, além de apresentar o quadro “Reclamação do Dia”.

O humorista cria seus textos baseados nas referências locais das cidades nas quais ele se apresenta, tornando os espetáculos mais espontâneos e interativos. Seu canal na internet conta com mais de 1 bilhão de visualizações e com 4 milhões de seguidores. A classificação etária é livre, com ingressos nos valores de R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 60,00 (inteiro), que podem ser adquiridos na bilheteria no Teatro (R. João XXIII, n° 61, Centro) ou no site www.ingressodigital.com . Informações no site www.teatrogt.com.br.

Serviço

Cleber Rosa – “Peidâno na farofa”

Gênero: Humor

Data: 19 de agosto, sexta-feira

Horário: às 20h

Local: Teatro Municipal Manoel Lyra, R. João XXIII, n° 61, Centro, Santa Bárbara D’Oeste

Ingressos: R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 60,00 (inteiro)

Vendas: nas bilheterias do teatro e no site www.ingressodigital.com

Informações: www.teatrogt.com.br

Classificação etária: Livre