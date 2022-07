A cantora, compositora e empresária brasileira, Claudia Leitte, é a primeira personalidade entrevistada no The Best Stories, do Inflr Hub, portal especializado em educar, encantar e profissionalizar novos influenciadores.

Na websérie, a artista conta sobre como ela lida com a vida na internet e com o alto número de seguidores que coleciona em suas redes sociais. Além disso, Cláudia também expõe como aprendeu a desconsiderar comentários negativos feitos por haters.

“Desviou do foco, lascou, desliga isso, apaga, senão vão querer te cancelar e você vai ter que lidar com uma ‘apagação’ de fogo que você criou. A tempestade vai vir, o tsunami vai vir, você tem que focar na sua mensagem”. A artista reparou, por exemplo, que ela recebe a pressão das redes de um jeito pior quando está muito atribulada. Como já sabe disso, ela dá um tempo, coloca o celular de lado e faz uma autoanálise. “Aí é cabeça de gelo, como diz na Bahia. É preciso esfriar a cabeça antes de fazer qualquer coisa”, pontua.

“Às vezes, nas redes sociais, perseguimos um número, um reconhecimento, um engajamento, um algoritmo, mas precisamos perseguir um sonho. Nesse mundo doido onde os números são muito importantes, eles não podem fazer mágica, não podem determinar quem você é”, ressalta em um dos episódios.

Cláudia também relata sobre como lidar com a saúde mental ao trabalhar com as redes.

