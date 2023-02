Classificados do Facebook banquete dos golpistas

É perceptível o movimento de migração de pessoas mais jovens do Facebook para outras redes sociais, é nítido também que o Facebook tenha atraído e mantido um público de pessoas adultas com mais de 50 anos.

Classificados em alta

A rede social criada por Mark Zuckerberg há 19 anos, passou por diversas mudanças desde sua criação e tem investido bastante nos recursos de comunidades e marketplace. Recursos que são muito utilizados para concentrar pessoas de determinadas regiões para compra e venda de produtos novos e usados em diversas categorias.

De modo geral, pessoas honestas anunciam produtos verdadeiros, negociam e cumprem os acordos de negociação, porém, há uma grande quantidade de golpes sendo aplicados nesses classificados ou comunidades. O número de vítimas nessas fraudes pode ser justificado pelo perfil atual de usuários da plataforma, que em grande parte, podem não ter tanta intimidade com tecnologias e também uma certa ingenuidade.

Muitos desses golpes usam a engenharia social para fazer do possível interessado uma vítima, e diferentemente de sites ou lojas onde o usuário pode consultar a reputação, nesses casos, os criminosos aplicam as fraudes por WhatsApp, telefone ou através de chat do próprio Facebook, dificultando a identificação do golpe através de buscas, pois não há um padrão e pode ser apresentado de forma diferente.

Falamos com Alessandro Fontes, especialista de segurança digital e co-fundador do Site Confiável que listou os principais golpes de classificados do Facebook e também deu dicas para evitar essas fraudes:

Vagas de emprego

Como funciona?

O texto e as propostas sempre podem mudar, mas de modo geral, muitas dessas vagas oferecem ganhos extras para trabalhar de casa ou vagas com alto salários, inclusive até usam o nome de grandes empresas.

Como evitar?

Evite confiar em vagas de emprego anunciadas em classificados, mas se mesmo assim você desejar saber mais detalhes sobre a oportunidade , vá até a empresa verdadeira e pergunte sobre as vagas anunciadas. E lembre-se que não faz sentido algum você pagar por taxa de curso, exame ou qualquer outro valor que seja solicitado.

Dinheiro a receber

Como funciona?

FGTS, auxílio emergencial, resgates, Bolsa Família, heranças, saldos em conta, direitos adquiridos, são várias as formas de atrair vítimas para esse tipo de golpe, afinal quem não quer receber um dinheiro esquecido por aí, não é mesmo? O golpe, que já é popular em correntes de WhatsApp, circula também por classificados do Facebook para atrair vítimas. Além do risco de prejuízo financeiro, há também a possibilidade de captura de dados através de links ou até mesmo solicitação desses dados via texto pelos criminosos. Essas informações pessoais, que supostamente seriam necessárias para a consulta ao benefício, podem ser utilizadas para criar contas em bancos digitais e até mesmo para hackear suas redes sociais.

Como evitar?

Viu uma oferta como essa? Não interaja. Se mesmo assim você ficar curioso para saber se tem algum tipo de benefício para receber, vá até o órgão oficial que estaria ligado a esse benefício. Se a proposta for através de link, você pode consultar o link no www.siteconfiavel.com.br para saber o tempo de vida do site, reputação e possíveis vulnerabilidades de segurança.

Propostas para remoção do nome dos órgãos de proteção ao crédito

Como funciona?

Com textos que procuram por pessoas negativadas, com score baixo ou nome no serasa, as propostas sugerem que você deixe seu número ou entre em contato com um especialista que irá te ajudar a limpar seu nome ou melhorar sua pontuação de crédito. Uma das formas de gerar o prejuízo é criar uma proposta de negociação de dívida ou pedir um valor para esse serviço.

Como evitar?

Normalmente não é assim que as empresas fazem negociações de dívidas, mas se mesmo assim você ficar em dúvida, você pode ligar diretamente ao Serasa ou ao banco com o qual você tem a dívida e perguntar sobre a possível negociação. Jamais envie dinheiro a terceiros ou empresas desconhecidas.

Pedidos de ajuda

Como funciona?

O brasileiro é sempre muito solidário, mas infelizmente, sabendo disso, alguns criminosos criam situações bem tristes para pedir dinheiro via pix. Existem, claro, pessoas que realmente precisam de ajuda e que usam essas plataformas para pedir um auxílio, mas você precisa ficar atento.

Como evitar?



Evite fazer esse tipo de doação, há muitos relatos de golpes. Se você ficou comovido(a) com a história, oriente a pessoa a procurar a assistência social da sua cidade e se quiser fazer uma doação procure uma família que realmente precise, fale com alguma ONG que possa te orientar ou use o site www.praquemdoar.com.br, que é uma ferramenta que mapeia iniciativas de impacto social sérias por todo país.

Venda de iPhone barato

Como funciona?

Por ser um item popular e desejado, criminosos postam para venda smartphones da Apple, descrevendo os produtos como novos, de vitrine e até usados por preços muito abaixo do praticado, junto a isso algumas informações como: baixa disponibilidade ou tempo limitado para comprar, que são gatilhos mentais para convencer a vítima a enviar um sinal financeiro, para que supostamente eles “reservem” o produto para o comprador.

Como evitar?

Considere sempre a possibilidade de que o golpista possa utilizar dados de uma loja ou pessoa que realmente exista para criar uma prova social. Ou seja, jamais envie dinheiro antecipado ou parte do valor sem antes receber e conferir a mercadoria em mãos e isso vale para outros itens também, o iPhone é um dos exemplos.

Venda de carro

Como funciona?

Um dos golpes mais populares no processo de compra e venda de carros e que também pode ser aplicado em imóveis, é o chamado “golpe do intermediário”, que é bem complexo e que faz muitas vítimas. O criminoso conecta um vendedor real com um comprador de verdade para aplicar o golpe. Ou seja, é muito difícil perceber, e qualquer um pode ser vítima se não ficar atento aos mínimos detalhes.

Na prática o fraudador busca por anúncios no próprio marketplace ou sites de vendas de carros, clona o anúncio e divulga o mesmo carro com preço abaixo do valor de mercado. A vítima, atraída pelo preço, inicia a conversa com o “intermediário” que se passa pelo vendedor, envia detalhes sobre o carro, vídeos, documentos e faz o cliente acreditar que está em uma negociação verdadeira para pedir algum tipo de adiantamento para “segurar” a venda para ele. Há relatos, inclusive, de encontros entre comprador e vendedor sem que eles percebam que estavam falando com intermediário. Nesses casos, o criminoso orienta ambos a não tratarem de valores na negociação e após o encontro e análise do veículo, o golpista segue solicitando dinheiro durante o acordo online.

Como evitar?

Desconfie de preços muito abaixo do praticado pelo mercado, se tiver um encontro com vendedor, verifique os documentos, peça o número de celular do vendedor para confirmar se é com ele mesmo que você está conversando e pergunte o valor do veículo para saber se bate o valor que você tinha visto no anúncio, e por fim, pague apenas na condição de ter o veículo transferido para seu nome. Se estiver vendendo, fique atento a falsos comprovantes de transferência via pix ou DOC/TED.