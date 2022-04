O Tivoli Shopping retoma na próxima semana o “Clássicos do Rock”, evento que traz para Santa Bárbara d’Oeste bandas de toda região, com apresentações gratuitas. Os shows acontecem sempre às 19h30, no palco montado na praça de alimentação.

Para abrir a temporada 2022, na terça-feira (12), a partir das 19h30, a Banda Moves – Maroon 5 Cover promete colocar o público para dançar e curtir o som da banda californiana que é sucesso na cena pop desde a década de 1990.

O evento volta este ano em sua oitava edição. “O ‘Clássicos do Rock’ é tradição em nosso calendário cultural e o público estava com saudades de viver essa experiência de cantar junto com os músicos as canções de seus ídolos. A programação foi pensada com muito carinho para agradarmos nossos clientes. Nosso público também pode esperar shows especiais para Dia das Mães e dos Namorados”, afirma a coordenadora de Marketing do Tivoli, Paula Funichello.

Confira a programação de shows da temporada 2022 do “Clássicos do Rock”:

12/04 – Banda Moves – Maroon 5 Cover

26/04 – Banda Pink Floyd Experience – Pink Floyd Cover

17/05 – Banda Gabba Gabba Hey – Ramones Cover

Sobre a Moves

A Moves fez sua estreia em 2016, idealizada por Carlos Zell (vocal/produtor), que reuniu os músicos Felipe, Gustavo e Alan para produzir um show realmente grande de sua banda favorita. Nasceu assim o Maroon 5 Cover Brazil, um show dedicado aos fãs da banda californiana mais querida do mundo. O nome Moves é uma menção a um dos maiores sucessos do Maroon 5, “Moves Like Jagger”.

Ao final da apresentação, a Moves toca pop hits, uma seleção bônus que torna o show ainda mais divertido. O formato fez tanto sucesso que a banda lançou um show com repertório exclusivo para festas e eventos. Além de bares e pubs, a banda já tocou “Sugar” em festas de casamento, debutantes e concurso de miss.

“Espero poder encontrar muitos fãs de Maroon 5 no shopping. Gosto de shows assim, em locais onde as pessoas estão passando e acabam parando para assistir”, disse o vocalista Carlos Zell.

Sobre o shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 142 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras e megalojas (Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União e Cobasi).

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

Site: www.tivolishopping.com.br | Facebook: Tivoli Shopping | Instagram: Tivoli Shopping

Sobre a AD Shopping

A AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do País, está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 40 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São 30 anos de experiência em planejamento, comercialização e gestão de shopping centers.