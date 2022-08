Nesta edição do Ranking Digital dos Clubes Brasileiros, o IBOPE Repucom destaca o desempenho mensal no volume de novos inscritos nas redes sociais dos clubes. Os 50 clubes considerados no estudo acumularam um total de 4,4 milhões de seguidores durante o mês de julho/2022. Os 5 clubes que mais se destacaram no crescimento mensal de julho foram: Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Fluminense. Juntos, foram responsáveis por cerca de 2,8 milhões de inscrições, ou 64% do total entre todos os 50 clubes no período.

O Corinthians desbancou o Flamengo ao registrar o melhor resultado do último mês em novas inscrições e seu melhor resultado no ano. Foram pouco mais de 1 milhão de novas inscrições no combinado de suas contas oficiais. Destaca-se a alta concentração das novas aquisições com origem em seu perfil no TikTok. No último mês 47% das novas inscrições nas redes oficiais do clube foram em seu perfil no TikTok, o que contribuiu também para que o clube atingisse a marca inédita de 2 milhões de inscrições no TikTok e de 30 milhões no combinado de suas plataformas.

O Flamengo atingiu a marca inédita de 48 milhões de inscrições no combinado de suas redes e ocupou o segundo maior crescimento do mês ao também acumular pouco mais de 1 milhão de novas inscrições. Sua conta no Instagram foi a que obteve o crescimento mais expressivo em julho, concentrando 50% das novas adesões. O Twitter e o TikTok também tiveram grande participação no resultado do clube. Juntas, as duas plataformas contabilizaram 43% ou 450 mil novas inscrições. Este foi o maior resultado do clube até o momento em 2022.

O São Paulo fecha o pódio mensal com o terceiro melhor resultado do mês de julho. Foram cerca de 280 mil novas inscrições no combinado de suas contas. Destaca-se que 49% desse resultado se origina no Instagram, onde o clube registrou 100 mil inscrições. Outro destaque do “Tricolor Paulista” foi ter alcançado 1 milhão de seguidores no TikTok. Com isso, o clube se junta a Flamengo, Vasco, Corinthians e Palmeiras como os cinco clubes brasileiros de futebol com mais de 1 milhão de seguidores nesta plataforma.

O Palmeiras obteve o quarto melhor resultado no último mês. Foram cerca de 250 mil novas inscrições no combinado de suas contas. No último mês 75% das novas inscrições do clube tiveram origem em seu perfil no TikTok (100 mil novas inscrições) e do Instagram (88 mil) o que contribuiu para que o “Alviverde” atingisse a marca de 4 milhões de seguidores no Instagram e de 16 milhões de inscrições no acumulado de suas redes oficiais.

O Fluminense figura na quinta posição entre os que mais cresceram em julho ao acumular 170 mil novas inscrições no combinado de suas plataformas. Outro destaque do Fluminense foi ter batido a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram e de 5 milhões no acumulado de suas redes oficiais.

Outros destaques:

O Atlético-MG contabilizou 150 mil novas inscrições no combinado e suas plataformas. O clube se destacou em duas das cinco redes sociais monitoradas TikTok (56 mil novas inscrições) e Twitter (32 mil).

O Íbis subiu duas posições ao somar 51 mil novas inscrições no TikTok, sexto melhor resultado na plataforma em julho. Com este feito, o clube pernambucano passa a figurar entre as 25 equipes com maiores bases digitais do País.

O Ceará obteve destaque no Facebook, onde pelo segundo mês seguido ocupa o primeiro lugar em crescimento, o clube acumulou quase 50 mil novas inscrições no último mês na plataforma.

Para finalizar, o Atlético-GO recuperou uma posição no ranking, o clube registrou 22 mil novas inscrições no acumulado de suas redes oficiais.

Veja abaixo o levantamento completo: