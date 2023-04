Clássica receita de Bacalhau para o almoço de Páscoa

Bacalhau sempre boa pedida

A Páscoa é neste domingo, uma data tradicional para reunir a família e celebrar a união com uma boa refeição. Aproveitando esta ocasião a Gallo, marca portuguesa líder em azeites e preferida pelos consumidores brasileiros, compartilha uma sugestão de receita do prato mais clássico da época para compartilhar com os amigos e familiares, tornando o momento ainda mais rico e saboroso: o “Bacalhau Especial Família Gallo”, que inclui o sabor intenso e fascinante do Azeite Gallo Extra Virgem Reserva. Confira e aproveite:

BACALHAU ESPECIAL FAMÍLIA GALLO

Serve: 4 pessoas

Nível de dificuldade: Médio

Ingredientes:

1kg de lombo de bacalhau em postas

300g de batatinha branca

300g de tomate cereja

200g de Azeitona Verde sem Caroço Gallo

1 xícara de Azeite Gallo Extra Virgem Reserva

1/2 maço de salsinha

2 copos de leite

Cebola e alho a gosto

Pimenta biquinho a gosto

Pimenta do reino moída a gosto

Modo de preparo:

Comece dessalgando o bacalhau por 48 horas trocando a água 3 vezes por dia;

Após dessalgado, cozinhe o peixe no leite por aproximadamente 10 minutos – Reserve;

Cozinhe a batata até que consiga espetá-las com um garfo sem fazer força – Reserve;

Em uma frigideira, salteie os tomates, a cebola, o alho, a batata e as azeitonas no Azeite Gallo Extra Virgem Reserva;

Acrescente a salsinha picada;

Em uma outra frigideira, acrescente um fio de Azeite Gallo Extra Virgem Reserva para dourar os pedaços de bacalhau – Reserve;

Coloque os legumes salteados em uma forma e, por cima, acrescente as postas de bacalhau;

Regue muito bem com Azeite Gallo Extra Virgem Reserva para dar ao seu prato um sabor intenso e marcante. Moa a pimenta do reino por cima de todos os ingredientes e coloque no forno até que tudo fique dourado.

Bom apetite!

