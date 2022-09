Segundo dados do IBGE, nos últimos cinco anos, o número de mulheres que engravidam entre 30 e 39 anos aumentou para 30,8%. Segundo um levantamento da GZH Vida, também houve um aumento na busca por cirurgias plásticas entres as mulheres com mais de 35 anos.

Para o médico especialista em cirurgia plástica, Bruno Legnani, é natural que as mulheres passem por um momento de frustração com relação ao seus corpos, porém é importante que as mães aguardem pelo menos um ano para realizar qualquer procedimento. “A recuperação da autoestima com relação ao corpo é um ponto muito importante para as mulheres, porém é importante que as mamães aceitem que seus corpos estão passando por transformações hormonais e físicas, sendo assim os inchaços e acúmulo de gordura são coisas naturais, que aos poucos vão se reduzindo. Por isso, indicamos a espera de pelo menos um ano e, principalmente, pelo fim da amamentação, para buscar soluções mais invasivas como as cirurgias plásticas”, explica.

Entre os procedimentos mais procurados pelas mulheres que tiveram filhos, estão os que envolvem a região abdominal, como a abdominoplastia. “A busca é pela recuperação do tecido que, muitas vezes, ficou mais flácido com o ganho de peso e aumento da barriga. Porém para que a cirurgia seja realizada é importante que a paciente esteja com o peso saudável ou próximo do ideal, pois não se trata de uma cirurgia de redução de peso e sim de retirada de tecido com flacidez”, conta o médico.

Bruno, explica que outros procedimentos também são muito buscados e oferecem bons resultados, como a lipoaspiração e a mamoplastia. “A lipoaspiração tem como objetivo remover os depósitos de gordura e deve ser realizada depois de um ano e após o fim da amamentação, para que a retenção de líquidos já esteja menor e mais normalizada. Já a mamoplastia – seja ela de redução ou de aumento e colocação de prótese de silicone -, também deve ser realizada de um a dois anos após o fim da amamentação, pois esse é o tempo que leva para as glândulas mamárias pararem de produzir leite e voltem ao tamanho real.”, explica.

Cirurgias plásticas mais realizadas no pós-parto:

Abdominoplastia – visa a remoção de excesso de pele e flacidez. Em alguns casos é possível também fazer a retirada das estrias junto com a pele. É indicada também nos casos em que a gravidez resultou na musculatura abdominal afastada (diástase) e excesso de pele. Tempo para realização pós-parto: 1 ano.

Lipoaspiração – tem o objetivo de remover depósitos de gordura (não o emagrecimento) e pode ser realizada em várias partes do corpo como: flancos, abdômen, coxas, glúteos, braços, etc. É recomendada a retirada de gordura que varia entre 5 e 7% do peso ideal do paciente. Tempo para realização pós-parto: 1 ano após o fim da amamentação.