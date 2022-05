O pré candidato a presidente do PDT Ciro Gomes estará em Americana esta sexta-feira dia 27. Cotado para vir no começo do mês, ele agora foi confirmado e vem para dar um ‘boost’ na pré-campanha de Giovana Fortunato, estrela do partido para as eleições deste ano como deputada federal na cidade. Ciro agora vai seguindo como nome forte da terceira via.

Giovana acelerou a campanha no twitter recentemente e também fez uma movimentação de aproximação da campanha de Ciro. Ela hoje está na coordenação do PDT nacional e é uma das apostas para ser a ‘nova Tabata’ do partido este ano.