A semana deve ser agitada na região com a presença de dois dos três mais bem colocados candidatos na corrida eleitoral visitando Americana e Sumaré. O pré-candidato do PDT Ciro Gomes vem a Americana no próximo sábado para atividades na cidade e acompanhar a pré-candidata a deputada federal Giovana Fortunato, uma das principais apostas do partido- que perdeu a aposta feminina (que deu certo em 2018) Tabata Amaral.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem a Sumaré na manhã da próxima quinta-feira (5) para cumprir a promessa que fez durante sua última visita à Ocupação, em 2016. Na época, o ex-presidente se comprometeu a voltar quando a comunidade se tornasse, enfim, um bairro.