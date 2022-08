A obra “O pequeno príncipe”, do escritor Antoine de Saint-Exupéry, será discutida neste mês pelo Círculo do Livro de Santa Bárbara d’Oeste. Organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, o encontro gratuito está marcado no dia 31 de agosto, quarta-feira, às 19 horas na Biblioteca Municipal “Maria Aparecida de Almeida Nogueira” (Central). Não há necessidade de inscrição prévia.

A Biblioteca Central está localizada no Complexo do Terminal Urbano, na esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3454.1605.

Obra

Seu narrador, o aviador, fala sobre ter ficado preso num deserto após seu avião ter caído. Conta a história da amizade entre um homem frustrado por ninguém compreender os seus desenhos, com um principezinho que habita um asteroide no espaço. O título original é Le Petit Prince, e o livro foi publicado pela primeira vez em 1943, nos Estados Unidos.

O Pequeno Príncipe é o terceiro livro mais traduzido do mundo, contabilizando aproximadamente mais de 160 idiomas, e um dos mais vendidos por todo o planeta. O clássico ganhou diversas adaptações, seja no cinema ou em espetáculos teatrais e musicais.

Serviço:

Círculo do Livro | “O pequeno príncipe” (Autor: Antoine de Saint-Exupéry)

Dia 31 de agosto, quarta-feira, às 19 horas

Biblioteca Central | Complexo do Novo Terminal Urbano, na esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, no Centro

Evento gratuito

Não precisa de inscrição

Sorteio de um livro, com o título a ser escolhido pela biblioteca