Círculo do Livro SB traz “Um lugar bem longe daqui” de Delia Owens

Mais uma edição do Círculo do Livro de Santa Bárbara d’Oeste acontecerá neste mês.

Organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, a iniciativa trará a obra “Um lugar bem longe daqui”, de Delia Owens, no dia 30 de março, às 19 horas, na Biblioteca Municipal “Maria Aparecida de Almeida Nogueira” (Central), sem necessidade de inscrição.

A Biblioteca Central está localizada no Complexo do Terminal Urbano, na esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3454.1605.

Sinopse:

Sensata e inteligente, Kya Clark sobreviveu por anos sozinha no brejo que chama de lar. Abandonada por sua família, ela teve os livros como amigos e a natureza como professora. Ao mesmo tempo uma ode à natureza, um emocionante romance de formação e uma surpreendente história de mistério. Um lugar bem longe daqui relembra que somos moldados pela criança que fomos um dia e que estamos todos sujeitos à beleza e à violência dos segredos que a natureza guarda.

Serviço:

Círculo do Livro | “Um lugar bem longe daqui” (Delia Owens)

Dia 30 de março, quarta-feira, às 19 horas

Biblioteca Central | Complexo do Terminal Urbano, na esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, no Centro.

Evento gratuito, não precisa de inscrição

Sorteio de um livro, com o título a ser escolhido pela biblioteca

