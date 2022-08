TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – AFTER – DEPOIS DA PROMESSA – DUB (DIAMOND FILMS)

Romance – Dublado – 14 Anos – Duração: 95min.

Em After 4 – Depois da Promessa, a relação entre Tessa Young (Josephine Langford) e Hardin Scott

(Hero Fiennes-Tiffin) passou por muitas dificuldades, fortalecendo sua união, e quando a verdade sobre

suas famílias veio à tona, os dois descobriram que não são tão diferentes quanto pensavam. Tessa não é

mais aquela menina doce e inocente que chegou à faculdade, e Hardin não é mais o garoto cruel por

quem ela se apaixonou. Ela é a única pessoa capaz de compreender e acalmar o espírito do jovem.

Porém, quando uma revelação sobre o passado abala a fachada impenetrável de Hardin – e Tessa sofre

uma tragédia brutal, o segredo é tão grande que faz com que ele se distancie de absolutamente tudo, até

de sua alma gêmea. Sem falar que sua agressividade pode colocar tudo a perder. Dessa vez, a garota

também vai precisar do apoio de seu amado, o que será mais um teste para esse amor. Tessa não tem a

certeza se pode realmente salvá-lo – não sem se sacrificar. Mas por quem é que a garota deve lutar, por

Hardin ou por si mesma?

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h30 – 19h30

Sáb., Dom., Feriado: 15h30 – 17h30 – 19h30

TIVOLI 1 – THOR: AMOR E TROVÃO – DUB (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 119min.

Thor: Amor e Trovão é quarta aventura solo de Thor (Chris Hemsworth), personagem da Marvel. O

próximo filme do super-herói pretende ser a sequência direta de Thor: Ragnarok e o 29º filme do Universo

Cinematográfico Marvel. O longa, além de representar os acontecimentos de Thor: Ragnarok, promove a

volta de Jane Foster (Natalie Portman), que se transforma na versão feminina de Thor. Os Guardiões da

Galáxia terão papel importante na história, trazendo aventuras que podem fazer o filho de Odin

questionar seu papel enquanto Deus do Trovão, precisando contar com o apoio de grandes aliados como

Valquíria (Tessa Thompson) e Korg (Taika Waititi) para enfrentar suas lutas. O filme ainda apresenta

Gorr (Christian Bale) – sendo o grande vilão da narrativa – e ainda, Zeus (Russell Crowe).

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 21h30

TIVOLI 2 – A FERA – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Suspense – Dublado – 14 Anos – Duração: 96min.

Em A Fera, o Dr. Nate Samuels (Idris Elba) é um homem que perdeu a mulher recentemente, e decide

fazer uma viagem com as filhas para uma reserva na África do Sul, onde conheceu a esposa. Mas o que

começa como uma viagem tranquila, acaba se tornando um pesadelo quando eles passam a ser

perseguidos por um leão.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h45

Sáb., Dom., Feriado: 21h45

TIVOLI 2 – NÃO! NÃO OLHE! DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Terror – Dublado – 14 Anos – Duração: 130min.

Novo filme de terror do diretor Jordan Peele (Corra e Nós). Em Não! Não Olhe! uma cidade do interior da

Califórnia começa a ter eventos bizarros e extraterrestres. Uma dupla de irmãos interpretado por Keke

Palmer (True Jackson e Alice) e Daniel Kaluuya (Corra e Judas e o Messias Negro), possuem um rancho

de cavalos e são vizinhos de um parque de diversões de uma série de televisão do personagem

interpretado por Steven Yeun, inspirada no velho oeste. Os dois então são testemunhas de eventos

bizarros e discos voadores.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30 – 19h10

Sáb., Dom., Feriado: 16h30 – 19h10

TIVOLI 2 – DC LIGA DOS SUPERPETS – DUB (WARNER)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 106min.

Em DC Liga dos Super-Pets, Krypto, o Super-Cão, e Superman são melhores amigos, inseparáveis, que

combatem o crime em Metropolis lado a lado e compartilham os mesmos superpoderes. Quando

Superman e os membros da Liga da Justiça são sequestrados, Krypto deve convencer um atrapalhado

bando de um abrigo de animais – Ace, o Batcão; PB, A Poderosa Oinc; Merton, a Tartaruga-Foguete; e

Chip, O Esquilo – a dominar seus poderes recém-descobertos e ajudá-lo a resgatar os super-heróis.

Sáb., Dom., Feriado: 14h15

TIVOLI 3 – O LENDÁRIO CÃO GUERREIRO – DUB (PARAMOUNT PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 103min.

O perverso vilão felino Ika Chu (Ricky Gervais) e seu capanga Ohga (George Takei) se preparam para

pôr um plano terrível em prática que pode acabar com a cidade de Kakamucho. A tarefa de combater

esse perigo é tomada por Hank (Michael Cera), um cachorro que sonha em ser um grande samurai. Ele

acaba convencendo Jimbo (Samuel L. Jackson), um gato que outrora fora um grande guerreiro, a se

tornar seu mentor, o que faz com que comece uma incrível amizade entre os dois.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50 – 19h00

Sáb., Feriado: 14h40 – 16h50 – 19h00

Dom.: 11h00 – 14h40 – 16h50 – 19h00

TIVOLI 3 – NÃO! NÃO OLHE! LEG (UNIVERSAL PICTURES)

Terror – Legendado – 14 Anos – Duração: 130min.

Novo filme de terror do diretor Jordan Peele (Corra e Nós). Em Não! Não Olhe! uma cidade do interior da

Califórnia começa a ter eventos bizarros e extraterrestres. Uma dupla de irmãos interpretado por Keke

Palmer (True Jackson e Alice) e Daniel Kaluuya (Corra e Judas e o Messias Negro), possuem um rancho

de cavalos e são vizinhos de um parque de diversões de uma série de televisão do personagem

interpretado por Steven Yeun, inspirada no velho oeste. Os dois então são testemunhas de eventos

bizarros e discos voadores.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h10

Sáb., Dom., Feriado: 21h10

TIVOLI 4 – DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Animação – Dublado – 12 Anos – Duração: 101min.

O exército Red Ribbon havia sido destruído por Son Goku… Mas certos indivíduos decidiram levar adiante

sua missão e criaram os androides supremos: Gamma 1 e Gamma 2. Estes dois androides – que se

intitulam “super-heróis” – decidem atacar Piccolo e Gohan! Qual será o objetivo do Novo Exército Red

Ribbon? Quando o perigo é iminente, é então que desperta o Super-Herói!

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h10

Sáb., Dom., Feriado: 17h10

TIVOLI 4 – TREM-BALA – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Ação/Comédia – Dublado – 16 Anos – Duração: 126min.

Cinco assassinos a bordo de um trem-bala em movimento rápido descobrem que suas missões têm algo

em comum.

Qui., Seg., Ter., Qua.: 21h20

TIVOLI 4 – UM LUGAR BEM LONGE DAQUI – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Drama / Suspense – Dublado – 14 Anos – Duração: 126min.

Baseado no romance de Delia Owens, Um Lugar Bem Longe Daqui acompanha duas linhas temporais: A

primeira sobre as aventuras da jovem Kya enquanto vive isolada em uma pequena cidade da Carolina do

Norte. E a segunda é sobre a investigação de um assassinato de uma celebridade local na cidade fictícia

de Barkley Cove.

Sex.: 21h20

Sáb., Dom., Feriado: 21h20

TIVOLI 4 – MINIONS 2 (DUB) A ORIGEM DE GRU (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 87min.

Minions 2: A Origem de Gru é a continuação das aventuras dos Minions, e desta vez, eles ajudam um Gru

ainda criança, descobrindo como ser vilão. Na década de 1970, Gru está crescendo no subúrbio. Fã de

um grupo de supervilões conhecido como Vicious 6, Gru traça um plano para se tornar malvado o

suficiente para se juntar a eles. Felizmente, ele recebe apoio de seus leais seguidores, os Minions.

Juntos, eles exercem suas habilidades enquanto constroem seu primeiro covil, experimentam suas

primeiras armas e realizam as primeiras missões. Quando os Vicious 6 expulsam seu líder – o lendário

lutador Wild Knuckles – Gru participa de uma entrevista para se tornar seu mais novo membro. A

entrevista não vai bem, e só piora depois que Gru os supera e de repente, o garoto se vê como inimigo

mortal do grupo do mal. Gru se voltará para uma fonte improvável de orientação, o próprio Wild Knuckles,

e descobrirá que até os supervilões precisam de uma ajudinha de seus amigos.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h20

Sáb., Dom., Feriado: 15h15 – 19h20

PARKCITY SUMARÉ

MINIONS 2: A ORIGEM DE GRU (D) (DUBLADO) (MINIONS: THE RISE OF GRU)

THOR: AMOR E TROVÃO (D) (DUBLADO) (THOR: LOVE AND THUNDER)

DC LIGA DOS SUPERPETS (D) (DUBLADO) (DC SUPER PETS)

DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO (D) (DUBLADO) (DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO)

TREM-BALA (D) (DUBLADO) (BULLET TRAIN)

A FERA (D) (DUBLADO) (BEAST)

GÊMEO MALIGNO (D) (DUBLADO) (THE TWIN)

O LENDÁRIO CÃO GUERREIRO (D) (DUBLADO) (PAWS OF FURY: THE LEGEND OF HANK)

NÃO! NÃO OLHE! (D) (DUBLADO) (NOPE)

AFTER: DEPOIS DA PROMESSA (D) (DUBLADO) (AFTER EVER HAPPY)

