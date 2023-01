Cinema. Veja a programação da semana nas telonas

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – CHEF JACK: O COZINHEIRO AVENTUREIRO (COLUMBIA PICTURES)

Animação – Nacional – Livre – Duração: 80min.

Chef Jack é um chef de cozinha de bom coração, mas com uma pitada a mais do que o necessário de

confiança. Ele é um dos prodígios da Culinária da Aventura, viajando por todos os cantos do planeta

cozinhando e achando os ingredienteas mais raros e finos para completar suas receitas. Porém, sua vida

doce azeda quando erra a mão em uma de suas receitas e sua reputação cai drasticamente. Para provar

a todos que seu erro não lhe define, ele entra a competição de culinária chamada de Convergência de

Sabores. Mas se ele pensava que iria ganhar essa tranquilamente, Jack precisará aprender a trabalhar

em dupla quando é posto junto ao novato Leonard.

Sáb., Dom., Feriado: 13h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado



TIVOLI 1 – A PROFECIA DO MAL – DUB (IMAGEM FILMES)

Terror – Dublado – 16 Anos – Duração: 111min.

Uma poderosa empresa de biotecnologia faz uma descoberta de ponta, permitindo a clonagem de

pessoas a partir de meros fragmentos de DNA, inclusive figuras históricas. Por trás dessa empresa, está

um grupo de satanistas que rouba o Santo Sudário, ficando em posse do DNA de Jesus Cristo. O clone

será a última oferenda ao Diabo. O Arcanjo Miguel vem à Terra e fará de tudo para acabar com esta

profecia do mal.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h50

Sáb., Dom., Feriado: 21h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado



TIVOLI 1 – GATO DE BOTAS 2 (DUB) O ÚLTIMO PEDIDO (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 102min.

Em Gato de Botas 2: O Último Pedido, O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou

seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito

de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira

– que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa – para continuar vivo. Então, o destemido

bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos,

capaz de proporcionar o legendário Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h20 – 17h30 – 19h40

Sáb., Dom., Feriado: 15h20 – 17h30 – 19h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado



TIVOLI 2 – AVATAR(ATMOS) 3D DUB O CAMINHO DA ÁGUA (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 192min.

Em Avatar: O Caminho da Água, sequência de Avatar (2009), após dez anos da primeira batalha de

Pandora entre os Na’vi e os humanos, Jake Sully (Sam Worthington) vive pacificamente com sua família

e sua tribo. Ele e Ney’tiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos, devido a

problemas conjugais e papéis que cada um tem que exercer dentro da tribo. No entanto, eles devem sair

de casa e explorar as regiões de Pandora, indo para o mar e fazendo pactos com outros Na’vi da região.

Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos novamente.

Mesmo com dificuldade, Jake acaba fazendo novos aliados – alguns dos quais já vivem entre os Na’vi e

outros com novos avatares. Mesmo com uma guerra em curso, Jake e Ney’tiri terão que fazer de tudo

para ficarem juntos e cuidar da família e de sua tribo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20 – 20h00

Sáb., Dom., Feriado: 16h20 – 20h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado



TIVOLI 2 – GATO DE BOTAS 2 (DUB) O ÚLTIMO PEDIDO (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 102min.

Em Gato de Botas 2: O Último Pedido, O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou

seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito

de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira

– que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa – para continuar vivo. Então, o destemido

bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos,

capaz de proporcionar o legendário Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Qui., Sex., Seg., Qua.: 14h10

Sáb., Dom., Feriado: 14h10

Ter.: 14h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado



TIVOLI 3 – M3GAN – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Terror – Dublado – 14 Anos – Duração: 101min.

Gemma trabalha em uma companhia de brinquedos que usa inteligência artificial para desenvolver uma

boneca muito semelhante a um humano.

Sendo uma excelente roboticista, ela programa a boneca para ser uma companhia que todos queiram,

mas as coisas acabam dando errado e as consequências disso serão mortais.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h00 – 17h10 – 19h20 – 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 15h00 – 17h10 – 19h20 – 21h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado



TIVOLI 4 – O PIOR VIZINHO DO MUNDO – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Comédia / Drama – Dublado – 14 Anos – Duração: 125min.

A Man Called Otto é o remake do filme sueco de 2015 Um Homem Chamado Ove. Nele acompanhamos

um homem chato, aposentado e rabugento, Otto (Tom Hanks), de 59 anos. Vários anos antes, foi

deposto como presidente da associação de condomínios, mas não se importava com a deposição e, por

isso, continua vigiando o bairro com mão de ferro. Quando a grávida Parvaneh e sua família se mudam

para a casa geminada em frente e as cartas da nova vizinha acidentalmente vão parar na caixa de correio

de Otto, uma amizade inesperada acaba se formando e a vida dos dois mudam drasticamente. Uma

comédia dramática sobre amizade inesperada, amor e a importância de se cercar das ferramentas

adequadas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h20 – 19h10

Sáb., Dom., Feriado: 14h20 – 19h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado



TIVOLI 4 – ALERTA MÁXIMO – DUB (PARIS FILMS)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 107min.

Em Alerta Máximo, o piloto Brodie Torrance (Gerard Butler) salva seus passageiros de um relâmpago

fazendo um pouso arriscado em uma ilha devastada pela guerra – e descobre que sobreviver ao pouso

era apenas o começo. Quando a maioria dos passageiros são feitos de reféns por rebeldes perigosos, a

única pessoa com quem Torrance pode contar para ajudar é Louis Gaspare (Mike Colter), um acusado de

assassinato que estava sendo transportado pelo FBI. Para resgatar os passageiros, Torrance precisará

da ajuda de Gaspare e descobrirá que há mais em Gaspare do que aparenta.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50 – 21h40

Sáb., Dom., Feriado: 16h50 – 21h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PARKCITY SUMARÉ

AVATAR: O CAMINHO DA ÁGUA 3D (D) (DUBLADO) (AVATAR: THE WAY OF WATER)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: James Cameron, Duração: 03:12:00h, com: Zoe Saldana, Michelle

Yeoh, Sam Worthington

SALA 3

26/01/2023 – Quinta-Feira: 14:00h – 17:45h – 21:30h

27/01/2023 – Sexta-Feira: 14:00h – 17:45h – 21:30h

28/01/2023 – Sábado: 14:00h – 17:45h – 21:30h

29/01/2023 – Domingo: 14:00h – 17:45h – 21:30h

30/01/2023 – Segunda-Feira: 14:00h – 17:45h – 21:30h

31/01/2023 – Terça-Feira: 14:00h – 17:45h – 21:30h

01/02/2023 – Quarta-Feira: 21:30h



GATO DE BOTAS 2: O ÚLTIMO PEDIDO (D) (DUBLADO) (PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH)

Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Joel Crawford, Duração: 01:42:00h, com: .

SALA 2

26/01/2023 – Quinta-Feira: 14:30h – 16:45h – 19:00h

27/01/2023 – Sexta-Feira: 14:30h – 16:45h – 19:00h

28/01/2023 – Sábado: 14:30h – 16:45h – 19:00h

29/01/2023 – Domingo: 14:30h – 16:45h – 19:00h

30/01/2023 – Segunda-Feira: 14:30h – 16:45h – 19:00h

31/01/2023 – Terça-Feira: 14:30h – 16:45h – 19:00h

01/02/2023 – Quarta-Feira: 14:30h – 16:45h – 19:00h



BTS: YET TO COME IN CINEMAS (L) (LEGENDADO) (BTS: YET TO COME NO CINEMAS)

Ano de Produção: 2022, Idioma: COREANO, Diretor: Yoon Dong Oh, Duração: 01:30:00h, com: RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V e Jungkook

SALA 3

01/02/2023 – Quarta-Feira: 17:00h – 19:30h



M3GAN (D) (DUBLADO) (M3GAN)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Gerard Johnstone, Duração: 01:41:00h, com: Allison Williams,

Ronny Chieng, Violet McGraw

SALA 4

26/01/2023 – Quinta-Feira: 15:00h – 17:15h – 19:25h – 21:35h

27/01/2023 – Sexta-Feira: 15:00h – 17:15h – 19:25h – 21:35h

28/01/2023 – Sábado: 15:00h – 17:15h – 19:25h – 21:35h

29/01/2023 – Domingo: 15:00h – 17:15h – 19:25h – 21:35h

30/01/2023 – Segunda-Feira: 15:00h – 17:15h – 19:25h – 21:35h

31/01/2023 – Terça-Feira: 15:00h – 17:15h – 19:25h – 21:35h

01/02/2023 – Quarta-Feira: 15:00h – 17:15h – 19:25h – 21:35h



ALERTA MÁXIMO (D) (DUBLADO) (PLANE)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Jean-François Richet, Duração: 01:47:00h, com: Gerard Butler,

Daniella Pineda, Mike Colter

SALA 1

26/01/2023 – Quinta-Feira: 14:35h – 19:15h – 21:35h

27/01/2023 – Sexta-Feira: 14:35h – 19:15h – 21:35h

28/01/2023 – Sábado: 14:35h – 19:15h – 21:35h

29/01/2023 – Domingo: 14:35h – 19:15h – 21:35h

30/01/2023 – Segunda-Feira: 14:35h – 19:15h – 21:35h

31/01/2023 – Terça-Feira: 14:35h – 19:15h – 21:35h

01/02/2023 – Quarta-Feira: 14:35h – 19:15h – 21:35h



FERVO (IDIOMA ORIGINAL) (FERVO)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Felipe Joffily, Duração: 01:36:00h, com: Felipe Abib, Georgianna

Goes, Rita Von Hunty

SALA 5

26/01/2023 – Quinta-Feira: 14:20h

27/01/2023 – Sexta-Feira: 14:20h

28/01/2023 – Sábado: 14:20h

29/01/2023 – Domingo: 14:20h

30/01/2023 – Segunda-Feira: 14:20h

31/01/2023 – Terça-Feira: 14:20h

01/02/2023 – Quarta-Feira: 14:20h



O PIOR VIZINHO DO MUNDO (D) (DUBLADO) (A MAN CALLED OTTO)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Marc Forster, Duração: 02:05:00h, com: Tom Hanks, Mariana

Treviño, Rachel Keller

SALA 5

26/01/2023 – Quinta-Feira: 16:30h – 21:40h

27/01/2023 – Sexta-Feira: 16:30h – 21:40h

28/01/2023 – Sábado: 16:30h – 21:40h

29/01/2023 – Domingo: 16:30h – 21:40h

30/01/2023 – Segunda-Feira: 16:30h – 21:40h

31/01/2023 – Terça-Feira: 16:30h – 21:40h

01/02/2023 – Quarta-Feira: 16:30h – 21:40h



O PIOR VIZINHO DO MUNDO (L) (LEGENDADO) (A MAN CALLED OTTO)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Marc Forster, Duração: 02:05:00h, com: Tom Hanks, Mariana

Treviño, Rachel Keller

SALA 5

26/01/2023 – Quinta-Feira: 19:05h

27/01/2023 – Sexta-Feira: 19:05h

28/01/2023 – Sábado: 19:05h

29/01/2023 – Domingo: 19:05h

30/01/2023 – Segunda-Feira: 19:05h

31/01/2023 – Terça-Feira: 19:05h

01/02/2023 – Quarta-Feira: 19:05h



A PROFECIA DO MAL (D) (DUBLADO) (THE DEVIL CONSPIRACY)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Nathan Frankowski, Duração: 01:51:00h, com: Alice Orr-Ewing, Joe

Doyle, Eveline Hall

SALA 1

26/01/2023 – Quinta-Feira: 16:55h

27/01/2023 – Sexta-Feira: 16:55h

28/01/2023 – Sábado: 16:55h

29/01/2023 – Domingo: 16:55h

30/01/2023 – Segunda-Feira: 16:55h

31/01/2023 – Terça-Feira: 16:55h

01/02/2023 – Quarta-Feira: 16:55h

SALA 2

26/01/2023 – Quinta-Feira: 21:15h

27/01/2023 – Sexta-Feira: 21:15h

28/01/2023 – Sábado: 21:15h

29/01/2023 – Domingo: 21:15h

30/01/2023 – Segunda-Feira: 21:15h

31/01/2023 – Terça-Feira: 21:15h

01/02/2023 – Quarta-Feira: 21:15h

