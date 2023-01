Cinema. Veja a programação da semana

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – AVATAR (DUB) O CAMINHO DA ÁGUA (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 192min.

Em Avatar: O Caminho da Água, sequência de Avatar (2009), após dez anos da primeira batalha de

Pandora entre os Na’vi e os humanos, Jake Sully (Sam Worthington) vive pacificamente com sua família

e sua tribo. Ele e Ney’tiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos, devido a

problemas conjugais e papéis que cada um tem que exercer dentro da tribo. No entanto, eles devem sair

de casa e explorar as regiões de Pandora, indo para o mar e fazendo pactos com outros Na’vi da região.

Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos novamente.

Mesmo com dificuldade, Jake acaba fazendo novos aliados – alguns dos quais já vivem entre os Na’vi e

outros com novos avatares. Mesmo com uma guerra em curso, Jake e Ney’tiri terão que fazer de tudo

para ficarem juntos e cuidar da família e de sua tribo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 13h50 – 19h40

Sáb., Dom., Feriado: 13h50 – 19h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado



TIVOLI 1 – GATO DE BOTAS 2 (DUB) O ÚLTIMO PEDIDO (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 102min.

Em Gato de Botas 2: O Último Pedido, O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou

seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito

de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira

– que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa – para continuar vivo. Então, o destemido

bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos,

capaz de proporcionar o legendário Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h30

Sáb., Dom., Feriado: 17h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – AVATAR(ATMOS) 3D DUB O CAMINHO DA ÁGUA (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 192min.

Em Avatar: O Caminho da Água, sequência de Avatar (2009), após dez anos da primeira batalha de

Pandora entre os Na’vi e os humanos, Jake Sully (Sam Worthington) vive pacificamente com sua família

e sua tribo. Ele e Ney’tiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos, devido a

problemas conjugais e papéis que cada um tem que exercer dentro da tribo. No entanto, eles devem sair

de casa e explorar as regiões de Pandora, indo para o mar e fazendo pactos com outros Na’vi da região.

Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos novamente.

Mesmo com dificuldade, Jake acaba fazendo novos aliados – alguns dos quais já vivem entre os Na’vi e

outros com novos avatares. Mesmo com uma guerra em curso, Jake e Ney’tiri terão que fazer de tudo

para ficarem juntos e cuidar da família e de sua tribo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h00 – 20h40

Sáb., Dom., Feriado: 17h00 – 20h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado



TIVOLI 2 – GATO DE BOTAS 2 (ATMOS) 3D DUB O ÚLTIMO PEDIDO (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 102min.

Em Gato de Botas 2: O Último Pedido, O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou

seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito

de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira

– que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa – para continuar vivo. Então, o destemido

bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos,

capaz de proporcionar o legendário Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h50

Sáb., Dom., Feriado: 14h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado



TIVOLI 3 – NAS ONDAS DA FÉ (IMAGEM FILMES)

Comédia – Nacional – 12 Anos – Duração: 88min.

Hickson (Marcelo Adnet) é um homem de fé que se vira como pode para pagar os boletos no fim do mês.

De técnico de informática a locutor de carro de telemensagem, não tem nada que Hickson não tope fazer.

E foi exatamente assim que ele conquistou um emprego em uma rádio evangélica. Com talento,

dedicação e um empurrãozinho de Jéssika (Letícia Lima), sua esposa, ele vai descobrir que nem mesmo

o céu é limite!

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h40

Sáb., Dom., Feriado: 18h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado



TIVOLI 3 – GATO DE BOTAS 2 (DUB) O ÚLTIMO PEDIDO (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 102min.

Em Gato de Botas 2: O Último Pedido, O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou

seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito

de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira

– que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa – para continuar vivo. Então, o destemido

bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos,

capaz de proporcionar o legendário Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h10 – 16h20 – 20h30

Sáb., Dom., Feriado: 14h10 – 16h20 – 20h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado



TIVOLI 4 – ESQUEMA DE RISCO (DUB) OPERAÇÃO FORTUNE (DIAMOND FILMS)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 113min.

Em Esquema de Risco: Operação Fortune, o agente secreto Orson Fortune (Jason Statham) e seus

companheiros recrutam uma das maiores estrelas de Hollywood para ajudá-los em uma missão

importante – e arriscada. Quando a venda de uma nova tecnologia de armamento mortal ameaça

perturbar a ordem mundial, todos os recursos se mostram necessários para combater esse inimigo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h40

Sáb., Dom., Feriado: 21h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado



TIVOLI 4 – AVATAR (DUB) O CAMINHO DA ÁGUA (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 192min.

Em Avatar: O Caminho da Água, sequência de Avatar (2009), após dez anos da primeira batalha de

Pandora entre os Na’vi e os humanos, Jake Sully (Sam Worthington) vive pacificamente com sua família

e sua tribo. Ele e Ney’tiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos, devido a

problemas conjugais e papéis que cada um tem que exercer dentro da tribo. No entanto, eles devem sair

de casa e explorar as regiões de Pandora, indo para o mar e fazendo pactos com outros Na’vi da região.

Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos novamente.

Mesmo com dificuldade, Jake acaba fazendo novos aliados – alguns dos quais já vivem entre os Na’vi e

outros com novos avatares. Mesmo com uma guerra em curso, Jake e Ney’tiri terão que fazer de tudo

para ficarem juntos e cuidar da família e de sua tribo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h50

Sáb., Dom., Feriado: 15h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado



TIVOLI 4 – NAS ONDAS DA FÉ (IMAGEM FILMES)

Comédia – Nacional – 12 Anos – Duração: 88min.

Hickson (Marcelo Adnet) é um homem de fé que se vira como pode para pagar os boletos no fim do mês.

De técnico de informática a locutor de carro de telemensagem, não tem nada que Hickson não tope fazer.

E foi exatamente assim que ele conquistou um emprego em uma rádio evangélica. Com talento,

dedicação e um empurrãozinho de Jéssika (Letícia Lima), sua esposa, ele vai descobrir que nem mesmo

o céu é limite!

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h00

Sáb., Dom., Feriado: 14h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado



TIVOLI 4 – GATO DE BOTAS 2 (DUB) O ÚLTIMO PEDIDO (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 102min.

Em Gato de Botas 2: O Último Pedido, O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou

seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito

de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira

– que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa – para continuar vivo. Então, o destemido

bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos,

capaz de proporcionar o legendário Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h30

Sáb., Dom., Feriado: 19h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PARKCITY SUMARÉ

AVATAR: O CAMINHO DA ÁGUA (D) (DUBLADO) (AVATAR: THE WAY OF WATER)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: James Cameron, Duração: 03:12:00h, com: Zoe Saldana, Michelle

Yeoh, Sam Worthington

SALA 2

12/01/2023 – Quinta-Feira: 21:15h

13/01/2023 – Sexta-Feira: 21:15h

14/01/2023 – Sábado: 21:15h

15/01/2023 – Domingo: 21:15h

16/01/2023 – Segunda-Feira: 21:15h

17/01/2023 – Terça-Feira: 21:15h

18/01/2023 – Quarta-Feira: 21:15h

SALA 4

12/01/2023 – Quinta-Feira: 16:15h – 20:00h

13/01/2023 – Sexta-Feira: 16:15h – 20:00h

14/01/2023 – Sábado: 16:15h – 20:00h

15/01/2023 – Domingo: 16:15h – 20:00h

16/01/2023 – Segunda-Feira: 16:15h – 20:00h

17/01/2023 – Terça-Feira: 16:15h – 20:00h

18/01/2023 – Quarta-Feira: 16:15h – 20:00h



AVATAR: O CAMINHO DA ÁGUA 3D (D) (DUBLADO) (AVATAR: THE WAY OF WATER)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: James Cameron, Duração: 03:12:00h, com: Zoe Saldana, Michelle

Yeoh, Sam Worthington

SALA 3

12/01/2023 – Quinta-Feira: 14:00h – 17:45h – 21:30h

13/01/2023 – Sexta-Feira: 14:00h – 17:45h – 21:30h

14/01/2023 – Sábado: 14:00h – 17:45h – 21:30h

15/01/2023 – Domingo: 14:00h – 17:45h – 21:30h

16/01/2023 – Segunda-Feira: 14:00h – 17:45h – 21:30h

17/01/2023 – Terça-Feira: 14:00h – 17:45h – 21:30h

18/01/2023 – Quarta-Feira: 14:00h – 17:45h – 21:30h



GATO DE BOTAS 2: O ÚLTIMO PEDIDO (D) (DUBLADO) (PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Joel Crawford, Duração: 01:42:00h, com: .

SALA 2

12/01/2023 – Quinta-Feira: 14:30h – 16:45h – 19:00h

13/01/2023 – Sexta-Feira: 14:30h – 16:45h – 19:00h

14/01/2023 – Sábado: 14:30h – 16:45h – 19:00h

15/01/2023 – Domingo: 14:30h – 16:45h – 19:00h

16/01/2023 – Segunda-Feira: 14:30h – 16:45h – 19:00h

17/01/2023 – Terça-Feira: 14:30h – 16:45h – 19:00h

18/01/2023 – Quarta-Feira: 14:30h – 16:45h – 19:00h

SALA 4

12/01/2023 – Quinta-Feira: 14:00h

13/01/2023 – Sexta-Feira: 14:00h

14/01/2023 – Sábado: 14:00h

15/01/2023 – Domingo: 14:00h

16/01/2023 – Segunda-Feira: 14:00h

17/01/2023 – Terça-Feira: 14:00h

18/01/2023 – Quarta-Feira: 14:00h



GATO DE BOTAS 2: O ÚLTIMO PEDIDO 3D (D) (DUBLADO) (PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Joel Crawford, Duração: 01:42:00h, com: .

SALA 1

12/01/2023 – Quinta-Feira: 15:10h – 17:25h

13/01/2023 – Sexta-Feira: 15:10h – 17:25h

14/01/2023 – Sábado: 15:10h – 17:25

15/01/2023 – Domingo: 15:10h – 17:25h

16/01/2023 – Segunda-Feira: 15:10h – 17:25h

17/01/2023 – Terça-Feira: 15:10h – 17:25h

18/01/2023 – Quarta-Feira: 15:10h – 17:25h



I WANNA DANCE WITH SOMEBODY: HISTÓRIA DE WHITNEY HOUSTON (D) (DUBLADO) (I WANNA DANCE

WITH SOMEBODY)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Kasi Lemmons, Duração: 02:40:00h, com: Naomie Ackie, Stanley

Tucci, Clarke Peters

SALA 5

12/01/2023 – Quinta-Feira: 16:30h – 21:50h

13/01/2023 – Sexta-Feira: 16:30h – 21:50h

14/01/2023 – Sábado: 16:30h – 21:50h

15/01/2023 – Domingo: 16:30h – 21:50h

16/01/2023 – Segunda-Feira: 16:30h – 21:50h

17/01/2023 – Terça-Feira: 16:30h – 21:50h

18/01/2023 – Quarta-Feira: 16:30h – 21:50h



NAS ONDAS DA FÉ (IDIOMA ORIGINAL) (NAS ONDAS DA FÉ)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Felipe Joffily, Duração: 01:28:00h, com: Marcelo Adnet,

Letícia Lima, Débora Lamm

SALA 1

12/01/2023 – Quinta-Feira: 19:40h – 21:40h

13/01/2023 – Sexta-Feira: 19:40h – 21:40h

14/01/2023 – Sábado: 19:40h – 21:40h

15/01/2023 – Domingo: 19:40h – 21:40h

16/01/2023 – Segunda-Feira: 19:40h – 21:40h

17/01/2023 – Terça-Feira: 19:40h – 21:40h

18/01/2023 – Quarta-Feira: 19:40h – 21:40h



ESQUEMA DE RISCO: OPERAÇÃO FORTUNE (D) (DUBLADO) (OPERATION FORTUNE: RUSE DE GUERRE)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Guy Ritchie, Duração: 01:53:00h, com: Jason Statham, Josh

Hartnett, Aubrey Plaza

SALA 5

12/01/2023 – Quinta-Feira: 14:05h – 19:25h

13/01/2023 – Sexta-Feira: 14:05h – 19:25h

14/01/2023 – Sábado: 14:05h – 19:25h

15/01/2023 – Domingo: 14:05h – 19:25h

16/01/2023 – Segunda-Feira: 14:05h – 19:25h

17/01/2023 – Terça-Feira: 14:05h – 19:25h

18/01/2023 – Quarta-Feira: 14:05h – 19:25h

