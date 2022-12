A ONG Cineclube Wagner de Oliveira, conhecida por Cineclube Estação, está retomando suas atividades presenciais em Americana/SP. Com quase 20 anos de história, o projeto de exibição de cinema gratuito foi interrompido devido ao isolamento social imposto pela pandemia. E agora as atividades do Cineclube Estação retornam com a sessão “A Retomada”, marcada para o dia 7/12 (quarta-feira), às 19h30, com entrada gratuita, no auditório do Unisal – Campus Maria Auxiliadora.

A iniciativa é realizada em parceria com os alunos do 6º ano de Publicidade e Propaganda do Unisal, sob orientação do professor Fabrizio Racanelli – que é membro fundador do Cineclube Estação. A sessão surgiu a partir de convite dos estudantes ao projeto de cinema para realizar sua retomada, bem como a atualização de toda a sua comunicação e peças de divulgação, sendo que o trabalho ocorreu com fins extensionistas, atendendo aos valores da instituição de ensino. Para saber mais informações sobre o conceito criativo da campanha “A Retomada”, acesse: https://drive.google.com/file/d/1tUwZ30NN-iVbSY9c9QYow2HyWDImo7AH/view?usp=share_link

Nesta primeira sessão, haverá a exibição dos curta-metragens do projeto “Cartas e Recordações”, do diretor americanense Marcelo Borelli. Os filmes são baseados em cartas escritas pelo pai do cineasta, Airton Borelli, inspirados em momentos da sua vida. Para saber mais sobre o projeto, acesse: https://cartaserecordacoes.com.br/. Após a exibição, Borelli realizará bate-papo com o público.

A ocasião também marca um momento de transição da diretoria do Cineclube Estação, com a presidência sendo transferida de Márcio Zagallo para a nova integrante, Karina Pilotto, que é a primeira mulher a assumir a função na história do projeto.

Sobre o Cineclube Estação

A ONG Cineclube Wagner de Oliveira surgiu em 9 de agosto de 2004 em Americana/SP. O projeto sem fins lucrativos tem como objetivo levar a arte do cinema nacional e internacional à população, proporcionando maior acesso ao lazer, à cultura e à educação de forma gratuita. Desta forma, a iniciativa visa contribuir com a formação de cidadãos questionadores e com maior capacidade de escolha.

O Cineclube Estação já realizou várias exibições, atingindo milhares de pessoas. E sua história pode ser conferida no documentário “Cineclube Estação 13 anos”, disponível gratuitamente no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=38HJZJiOTsY.