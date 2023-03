Cineclube Estação faz primeira sessão do ano em homenagem às mulheres

Após retomar suas atividades presenciais em Americana/SP em dezembro de 2022, a ONG Cineclube Wagner de Oliveira, conhecida por Cineclube Estação, já tem sua primeira sessão de 2023 marcada. A programação do projeto de exibição gratuito, com quase 20 anos de história, será retomada com o filme “Tudo Sobre Minha Mãe”, do diretor espanhol Pedro Almodóvar. A obra foi escolhida para homenagear o Dia Internacional das Mulheres e poderá ser assistida gratuitamente no Espaço GNU, em Americana. A sessão acontece no dia 15 de março (quarta-feira), às 19h30. A classificação é 14 anos. Após o filme, será realizado um debate com as apoiadoras do Cineclube Estação Clarissa Oliveira, Karina Pilotto e Sandra Covesi.

“Tudo Sobre Minha Mãe” foi lançado pelo premiado cineasta espanhol Pedro Almodóvar em 1999. O filme começa a partir da morte do personagem Esteban, que é atropelado após assistir a um espetáculo teatral. Com a morte, sua mãe, Manuela, decide buscar o pai do menino para avisá-lo da morte. Entretanto, no caminho, ela cruza com a travesti Agrado, e outras personagens que trazem reflexões diversas sobre o universo feminino. No elenco, estão Cecilia Roth, Marisa Paredes, Antonia San Juan e Penélope Cruz.

LEIA TAMBÉM: Câmara é confirmada como sede do 22º Salão do Humor Internacional em Americana

Após a sessão, a obra será debatida junto aos participantes e as apoiadoras do Cineclube Estação Clarissa Oliveira, Karina Pilotto e Sandra Covesi. Clarissa é professora de Educação Básica, integrante dos coletivos Frente Feminista Marielle Vive, Bazar por Elas, PLP, Cursinho CEU, Quilombo Cultural, Gênero e Diversidade, dos conselhos da Mulher e de Cultura de Americana e fundadora da rádio comunitária Lilases. Karina Pilotto é jornalista graduada pela PUC-Campinas e pós-graduada em Gestão da Comunicação em Redes Sociais pela Anhembi Morumbi, com cinco anos de vivência como repórter de Cultura do Grupo Liberal de Comunicação e atualmente especialista em Social Media para Tecnologia, cofundadora do projeto cultural independente Desapaixonados e ex-presidente do Cineclube Estação. Sandra Covesi é consultora de viagens especializada em Turquia e povos muçulmanos, fundadora do Coletivo Bazar Por Elas, fundadora da rádio comunitária Lilases, integrante da Frente Feminista Marielle Vive, PLP, e trabalha a economia criativa no combate a violência contra as mulheres.

Novas parcerias e presidência

A primeira sessão do Cineclube Estação de 2023 é realizada em parceria com o Espaço GNU. O estabelecimento abriu suas portas para a ONG, visando incentivar atividades de formação de público e cultura gratuita na cidade. A partir desta sessão, o Cineclube Estação realizará sessões mensais no GNU, sempre gratuitas e seguidas de debate sobre o tema das obras apresentadas.

A ocasião marca um novo momento de transição da diretoria do Cineclube Estação. A presidência, assumida por Karina Pilotto em 2022 – primeira mulher nesta função na história do projeto – será transferida para Clarissa Oliveira.

Sobre o Cineclube Estação

A ONG Cineclube Wagner de Oliveira surgiu em 9 de agosto de 2004 em Americana/SP. O projeto sem fins lucrativos tem como objetivo levar a arte do cinema nacional e internacional à população, proporcionando maior acesso ao lazer, à cultura e à educação de forma gratuita. Desta forma, a iniciativa visa contribuir com a formação de cidadãos questionadores e com maior capacidade de escolha.

O Cineclube Estação já realizou várias exibições, atingindo milhares de pessoas. E sua história pode ser conferida no documentário “Cineclube Estação 13 anos”, disponível gratuitamente no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=38HJZJiOTsY.

Para mais informações:

Márcio Zagallo: 19 99491-1986

CINECLUBE ESTAÇÃO – CONEXÃO GNU

Filme: “Tudo Sobre Minha Mãe”

Debates: Clarissa Oliveira, Karina Pilotto e Sandra Covesi.

Dia: 15 de março (quarta-feira)

Horário: 19h30

Classificação: 14 anos

Entrada: gratuita

Endereço: Rua Padre Avelino Canaza, 252, Vila Americana – Americana SP

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento