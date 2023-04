Cine Biblioteca traz Os Fabelmans, indicado a 7 Oscars

Steven Spielberg. “Os Fabelmans”

O projeto Cine Biblioteca, realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), apresenta a mais recente obra de Steven Spielberg. “Os Fabelmans” (2022), indicado a sete categorias do Oscar, será exibido em sessão gratuita na quarta-feira (12), às 14h, na Biblioteca Municipal de Americana, localizada na Praça Comendador Mülller, 172, no Centro.

“Os Fabelmans” é uma obra intimista baseada na própria história do aclamado diretor. O longa acompanha a família do jovem Sammy Fabelman, que ainda criança descobre a paixão por criar filmes ao ser levado pelos pais para assistir “O Maior Espetáculo da Terra”. Com uma câmera em mãos, Sammy então começa a rodar seus próprios filmes em casa, fazendo um retrato pessoal da infância do século 20 nos Estados Unidos enquanto utiliza a sétima arte para compreender sua família e a si mesmo.

A produção foi indicada aos Oscar nas categorias de Melhor Filme, Direção, Atriz, Ator Coadjuvante, Roteiro Original, Trilha Sonora e Design de Produção. A classificação indicativa é 14 anos.

AGENDA

A próxima sessão do Cine Biblioteca acontece no dia 26, com a exibição de “Os Banshees de Inisherin” (2022). A produção irlandesa estrelada por Colin Farrell e Brendan Gleeson recebeu nove indicações ao Oscar 2023, incluindo a categoria de Melhor Filme. No dia 22, a sala estará sendo utilizada pela Feira de Troca de Livros e, portanto, não haverá sessão do projeto.

A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano” fica na Praça Comendador Mülller, 172, no Centro, e é aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Já o Cine Biblioteca acontece às quartas, às 14h. Mais informações pelo telefone (19) 3461-9157.

