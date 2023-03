Cine Biblioteca exibe filme "Elvis"

Elvis esteve na disputa do Óscar

A Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) realiza nesta quarta-feira (22) mais uma sessão do projeto Cine Biblioteca, com filmes indicados ao Oscar 2023. O filme desta semana é “Elvis”, sobre o ícone do rock, Elvis Presley. A entrada é gratuita e a exibição começa às 14 horas.

A cinebiografia dirigida e coescrita por Baz Luhrmann (“Moulin Rouge: Amor em vermelho” e “O grande Gatsby”) conta a história do cantor, vivido por Austin Butler, desde sua ascensão até o estrelato, incluindo a tumultuada relação de mais de 20 anos com o empresário, coronel Tom Parker, interpretado por Tom Hanks.

O Cine Biblioteca exibe filmes gratuitamente às quartas-feiras, sempre às 14 horas. A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano” fica na Praça Comendador Müller, 172, no Centro, e é aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Mais informações pelo telefone (19) 3461-9157.

