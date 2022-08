Com a inflação e juros em alta no país, a busca por alternativas que ajudem a economizar tornam-se realidade para muitos brasileiros. Mas, mesmo em um momento de incertezas econômicas, algumas pessoas conseguem ótimas oportunidades de compra e negociações, principalmente no mercado de carros usados e seminovos.

Em julho desse ano a venda de automóveis leves, por exemplo, teve alta de quase 10% ante o mês anterior, de acordo com a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), o que demonstra a intenção de poder e compra das pessoas. Em paralelo, o usuário continua a encontrar combustíveis que pesam no bolso ao fim do mês. O preço médio por litro da gasolina está entre R$ 6,36 e R$ 8,89, conforme pesquisa recente feita pelo Procon-SP (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor).

Por isso, se atentar na hora de fechar uma compra e escolher um modelo que contemple também a redução no consumo de combustíveis é imprescindível. Segundo o economista Luca Cafici, CEO e fundador da InstaCarro, startup que conecta interessados em vender veículos com lojistas de todo Brasil, se atentar a esses detalhes faz toda a diferença. “Estamos em um momento onde o poder de compra da população está afetado pelo fator socioeconômico do país e também do mundo. Quem vai comprar ou trocar de carro muito provavelmente deve ter se planejado, mas o que as pessoas esquecem é de incluir nessa programação os custos finais que impactarão na renda mensal, incluindo a gasolina. Por isso, escolher modelos econômicos é uma ótima opção para quem deseja fechar um negócio e se sair bem no final, sem gastar muito”, alerta o executivo.

Pensando nisso, confira abaixo alguns modelos que podem te ajudar a economizar.

Renault Kwid

O Renault Kwid usa um motor 1.0 12V de três cilindros, que desenvolve 66 cv (gasolina) e 70 cv (etanol) de potência e torque 9,4 kgfm (gasolina) e 9,8 kgfm (etanol) a 4.250 rpm sendo combinado a um câmbio manual de cinco marchas. Com isso, ele consome 10,8 km/l de etanol na estrada e 15,6 km/l de gasolina.

Fiat Mobi

O Fiat Mobi está equipado com o propulsor 1.0 8V Fire EVO de quatro cilindros. São 73 cv (gasolina) e 75 cv (etanol) de potência e 9,5 kgfm (gasolina) e 9,9 kgfm (etanol) de torque a 3.850 rpm. O câmbio manual é de cinco marchas, economizando 10,2 km/l com etanol na estrada e 15,2 km/l de gasolina.

Chevrolet Onix MT

O Chevrolet Onix de 2ª geração traz em sua versão de entrada um motor 1.0 12V aspirado de três cilindros, que desenvolve 78 cv (gasolina) e 82 cv (etanol) de potência e 9,6 kgfm e 10,6 kgfm de torque a 4.100 rpm, fazendo 11,7 km/l na estrada com etanol e 16,7 km/l com gasolina.

Chevrolet Onix Plus

Usando o mesmo conjunto mecânico do hatch Onix, o Chevrolet Onix é atualmente o carro mais econômico do mercado brasileiro. Com o motor 1.0 aspirado, o sedã compacto acelera de 0-100 km/h em 13,2 segundos e atinge 167 km/h de velocidade máxima.

Renault Logan

O Renault Logan 1.0 usa um motor de 999 cm³ de três cilindros, que desenvolve 79 cv (gasolina) e 82 cv (etanol) de potência e 10,2 kgfm (gasolina) e 10,5 kgfm (etanol) de torque a 3.500 rpm. O câmbio manual é de cinco marchas. A combinação permite que o veículo rode 10,2 km/l com etanol na estrada e 14,9 km/l com gasolina.

Sobre a InstaCarro