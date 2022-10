Uma das coisas que pode ser diretamente atrelada a sua boa ou má condição de saúde, sem dúvidas, é a alimentação. A ingestão ou não de alguns alimentos pode ser determinante em alguns casos. Pensando nessa lógica, o médico cardiologista Dr. Roberto Yano, que também é especialista em marca-passo, elaborou mais uma lista com cinco frutas que podem contribuir para o controle da sua pressão arterial. Confira: 1- Melancia “Essa todo mundo gosta e ela é fácil de encontrar em qualquer mercado ou feira. Então você pode consumir 200g de melancia por dia. Ela tem várias substâncias como o potássio, magnésio, L-citrulina, é rica em vitamina A. Mas se você além de hipertenso é diabético, tome cuidado com seus índices glicêmicos. Procure consumir de forma moderada”, alertou. 2- Limão “Outra fruta que muita gente tem sempre em casa. O limão traz diversos benefícios à nossa saúde. Um deles é a vasodilatação dos nossos vasos sanguíneos, que facilita a circulação do sangue, auxiliando na diminuição da pressão arterial. Mas cuidado também na quantidade de açúcar que você vai colocar no suco do limão, por exemplo. Não exagere no açúcar. É mais aconselhável o uso de adoçante, ou tomar só com água também é muito bom”, pontuou. 3- Uva “Comer, tomar o suco dessa fruta também faz muito bem para a saúde. Ela possui compostos bioativos com ação antioxidante e anti-inflamatória, além do potássio. Então elas ajudam a relaxar os vasos sanguíneos, contribuindo para o controle da pressão arterial”, mencionou.



4- Cacau “Essa também é rica em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios. Elas agem relaxando os vasos sanguíneos e melhorando a circulação, consequentemente diminuindo a pressão arterial. Cacau em pó ou um pedaço de chocolate amargo pode ser muito bom. Pra ser mais claro, você pode consumir 40g de chocolate amargo por dia, ou duas colheres de chá de cacau em pó por dia”, falou. 5- Romã “As vezes é difícil de achar. Mas estudos mostram que consumir 150 ml de suco da romã por dia pode reduzir a pressão arterial já em duas semanas, também por conta dos antioxidantes presente nessa fruta, que como já dito relaxam os vasos sanguíneos.



Sobre Dr. Roberto Yano

Dr. Roberto Yano é médico cardiologista e especialista em Estimulação Cardíaca Artificial pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e AMB.

