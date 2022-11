Para quem está procurando destinos para viajar no verão, o Conexão123 escolheu cinco lugares incríveis no Brasil para curtir a estação mais quente do ano com a família.

No Hemisfério Sul, o verão começa oficialmente em 21 de dezembro. Ou seja, ainda dá tempo de planejar a viagem de férias em família e conseguir bons preços nos pacotes.

A seguir, cinco destinos ideais para viajar no verão em família, de norte a sul do país: Arraial d’Ajuda (BA), Olímpia (SP), Bonito (MS), Fortaleza (CE) e Balneário Camboriú (SC).

Arraial d’Ajuda (Bahia)

O povoado de Arraial d’Ajuda é considerado um oásis de sossego situado bem ao lado da agitada Porto Seguro. Suas praias paradisíacas fazem parte da chamada Rota do Descobrimento, no litoral sul da Bahia, e encantam os turistas com suas belas enseadas, emolduradas por coqueirais e trechos de mata atlântica preservada.

Entre as praias mais famosas de Arraial d’Ajuda, destaque para:

• Praia da Pitinga

• Praia de Taípe

• Praia do Mucugê

• Praia do Parracho

• Apaga-Fogo

• Araçaípe

• Praia Rio da Barra

As praias são as principais atrações do município, mas o lugar tem muito a oferecer para uma viagem de férias em família. Para a criançada, em especial, tem o Arraial d’Ajuda Eco Park, um parque aquático de frente para o mar, com toboáguas, piscinas e uma praia, além de tirolesas e apresentações de dança típica.

Pensando na hospedagem, o Arraial do Sol Beach Hotel tem uma ótima relação custo-benefício. A pousada está localizada a apenas 100 metros da Praia de Araçaípe e possui piscinas adulto e infantil, restaurante, bar, sala de jogos, sauna a vapor e estacionamento fechado. Os quartos contam com TV, frigobar, telefone, aquecimento central, ar-condicionado, acesso à internet e varanda.

Olímpia (São Paulo)

Olímpia, no interior de São Paulo, é um destino perfeito para as férias da criançada, graças a seus parques temáticos muito populares. A cidade do interior paulista abriga dois dos parques aquáticos mais visitados da América Latina e possui a quinta maior rede hoteleira do Brasil. O mais conhecido deles é o Thermas dos Laranjais, o quinto parque aquático mais visitado do mundo e o maior complexo do gênero de águas quentes da América Latina.

Localizada a 430 km de São Paulo, Olímpia se destaca graças às suas águas termais, naturalmente quentes, que se mantêm em temperaturas entre 25 ºC e 39 ºC. Entre os principais pontos turísticos de Olímpia vale a pena conhecer:

• Museu da História e do Folclore

• Orquidário Aguapey

• Gruta do Índio

• Igreja Matriz de São João Batista

• Vale dos Dinossauros

Outro atrativo da cidade paulista é o Hot Beach. Inaugurado em 2017, tem 80 mil m², com praias artificiais, ofurôs e tendas de spa. O Hot Beach Resort é uma das alternativas para quem quer curtir as atividades do parque e ficar em boas acomodações no mesmo empreendimento. O Hot Beach Suites Olímpia oferece todos os benefícios de um resort de alto padrão. Aqui sua família vai curtir um descanso merecido com conforto, bem-estar e serviços de primeira qualidade.

Bonito (Mato Grosso do Sul)

Conhecida pelas belas paisagens naturais, Bonito é uma das cidades mais encantadoras da Região Centro-Oeste. Localizado no Mato Grosso do Sul, o destino é ideal para uma viagem de férias em família com intenso contato com o meio ambiente, seja em busca de trilhas, rios ou cachoeiras.

O município está situado na região da Serra da Bodoquena, a cerca de 300 km de Campo Grande, capital sul-mato-grossense, e é famoso pelos rios e nascentes em tons azuis, que encantam os visitantes e tornam a viagem ao local ainda mais surpreendente.

O turismo em Bonito reserva grutas, matas, cachoeiras, nascentes de águas límpidas ricas em calcário, entre outros atrativos exuberantes. Separamos três lugares para você incluir em seu roteiro e se divertir em família:

Rio Sucuri: é possível observar a vida aquática com snorkel por meio da flutuação acompanhada de um guia local

Gruta do Lago Azul: uma das principais atrações do município, composta por uma caverna com um lago de coloração azulada de 90 m de profundidade

Parque das Cachoeiras: ao todo, são sete quedas d’água. Além disso, durante os percursos até as cachoeiras, o visitante pode ver de perto a paisagem característica da Serra da Bodoquena

Para descansar depois dos passeios, a melhor opção de hospedagem em Bonito é o Zagaia Eco Resort. Com 600 mil m² de natureza e lazer, o Zagaia conta com sete piscinas, com águas naturais ou aquecidas, quadras e campos esportivos, recreação monitorada e muito mais.

O hotel possui 150 apartamentos, todos equipados com ar-condicionado, TV, frigobar, cofre, telefone e gerador de energia. Também dispõe de serviço de concierge, para ajudar o cliente a realizar seu momento especial. E mais: quem viajar no verão 2022/2023 tem 25% de desconto em todas as tarifas de hospedagem. Uma experiência inesquecível!

Fortaleza (Ceará)

Com 2,6 milhões de habitantes, Fortaleza é uma capital repleta de lugares incríveis para visitar na viagem de férias em família. A cidade transpira arte e cultura nordestina, sobretudo cearense, que são facilmente percebidas pelas praças, igrejas, museus, feiras, entre outros aparelhos culturais.

Entre seus principais pontos turísticos, podemos destacar:

• Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

• Catedral Metropolitana de Fortaleza

• Museu do Ceará

• Teatro José de Alencar

• Praça José de Alencar e Praça dos Mártires

• Mercado Central

A costa de Fortaleza, com seus 34 quilômetros de faixa litorânea, é perfeita para curtir, relaxar e admirar as belezas naturais do nordeste brasileiro. As praias urbanas mais populares são Praia do Futuro, Praia de Iracema, Praia Meireles e Praia de Cumbuco.

Cada uma delas tem suas próprias características, algumas são mais pacatas e outras mais baladas, mas todas são ideais para uma viagem em família.

Outro destaque para a família é o Beach Park, a apenas 20 km de Fortaleza. O parque aquático possui uma área de 200 mil m², interligado a quatro opções de hospedagem. Com mais de 15 atrações, piscinas e toboáguas, existem opções radicais, moderadas e para os pequenos.

O Marina Park Hotel está localizado na Praia de Iracema, próximo ao centro de Fortaleza e a 15 km do aeroporto. Literalmente banhado pelo mar, o hotel abriga 200 metros da aconchegante Praia Formosa em seu perímetro, e é dotado de uma moderna marina com capacidade para 150 embarcações, com segurança e toda a infraestrutura necessária aos tripulantes.

Balneário Camboriú (Santa Catarina)

Balneário Camboriú é mais um destino brasileiro com atrações para toda a família. A cidade, além de construções modernas e luxuosas, também abriga redutos de mata atlântica preservada com diversas opções de entretenimento e belas praias ao longo de sua costa.

O Parque Unipraias é um dos lugares que vale a pena visitar. Além da possibilidade de fazer trilhas e caminhadas em meio à natureza, o complexo também leva aos turistas experiências como passeio de bondinho, tirolesa e trenó de montanha. Aliás, se a família for do tipo aventureira, outra atração imperdível da cidade é a roda-gigante Big Wheel, que possui 65 metros de diâmetro e altura de 82 metros.

Já para quem quer relaxar sentindo a brisa do mar e a areia fofinha, separamos algumas das melhores praias de BC:

• Praia do Estaleirinho

• Praia de Laranjeiras

• Praia Central

• Praia de Taquaras

• Praia dos Amores

• Prainha

O tour do Barco Pirata é uma maneira divertida para famílias conhecerem as belezas do litoral da região. Em embarcações estilizadas como antigos navios piratas, os turistas se aventuram em alto-mar, onde assistem a apresentações de música e dança.

Outro ponto positivo para quem viaja com crianças: Balneário Camboriú fica a menos de 40 km do Beto Carrero World, o maior parque temático da América Latina. O município ainda tem fácil acesso pelo Aeroporto Internacional de Navegantes, a uma distância de apenas 35 km do terminal.

Para a hospedagem, o Hotel Sibara Flat e Convenções oferece conforto e estrutura completa para os hóspedes. A apenas 100 metros da praia, o estabelecimento fica na região central de Balneário Camboriú e dispõe de piscina climatizada e ao ar livre, saunas seca e a vapor, academia e bufê de café da manhã inclusos na diária.

