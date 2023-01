Cidades mais rudes e ‘boazinhas’ do Brasil

Goiânia, RJ e POA lideram em ‘má educação’ (rudes)

Que o Brasil é um dos países mais calorosos do mundo é de domínio público. No entanto, não é em todos os aspectos que somos um mar de flores. Uma pesquisa da Preply descobriu quais cidades em nosso país mantêm mais hábitos considerados “rudes” no mundo. De acordo com o estudo, a capital do Goiás é a campeã em “má educação”, comportamento caracterizado por atitudes, tais como falar muito alto em público, não prestar atenção aos pedestres, se distrair ao celular assistindo a vídeos, sem fones de ouvido, em espaços abertos, entre outras. Já o pódio da educação ficou com Brasília, capital do Brasil, seguida por Natal e Curitiba.

O estudo pediu para residentes de 15 metrópoles expressarem com que frequência observam 12 comportamentos grosseiros na cidade onde moram. Os participantes também foram questionados sobre suas opiniões a respeito de dar gorjeta e se acham que moradores locais são mais rudes que os não nativos. Os dados foram selecionados para dar uma pontuação para cada um dos comportamentos em cada cidade, e com isso foi calculada a pontuação geral para todas. As cidades mais rudes obtiveram notas maiores.

Principais conclusões

As três cidades mais rudes do Brasil são Goiânia, Rio de Janeiro e Porto Alegre;

Os comportamentos rudes mais comuns no Brasil são se distrair ao telefone, ser barulhento em público e não reconhecer estranhos;

De acordo com nossas descobertas, Brasília é a cidade mais educada;

Os moradores da cidade de Campinas têm o título de mais generosos.

A representante da região centro-oeste do estudo, Goiânia foi classificada também como berço da grosseria, com a maior pontuação média, de 6,76. Seguida pela cidade maravilhosa que, segundo seus residentes, pode não ter “encantos mil” . Com pontuação média de 6,58, o Rio de Janeiro foi classificado como a segunda cidade onde as pessoas são mais mal-educadas. Descendo para o Sul, Porto Alegre completa o pódio com 6,50 de média. “Não é como se todas as pessoas desses lugares fossem rudes e grosseiras, mas podem manter alguns costumes que incomodam os outros no cotidiano. É isso que nosso ranking buscou medir”, explica Yolanda Del Peso, especialista em Outreach da Preply. O que pesou na resposta dos participantes foi que, pelo menos no Rio, as pessoas são muito barulhentas nas ruas e se distraem facilmente ao celular. A cidade recebeu pontuações altas nesses aspectos: 7,47 e 7,29, respectivamente. Já os residentes de Porto Alegre foram mal avaliados por não prestarem atenção em estranhos na rua. Aquela esbarrada sem o pedido de desculpas, aparentemente, acontece bastante por lá. Talvez como uma causa para isso, os porto-alegrenses também foram reconhecidos por se distraírem facilmente ao telefone. São Paulo, a maior metrópole do país, conhecida pela impaciência e pressa de seus habitantes, ficou apenas com a oitava posição, com média geral de 6,34. Das 15 cidades pesquisadas, Brasília (5,74), no centro-oeste, Natal (5,85), no nordeste, e Curitiba (5,91), no sul, mostraram que cada região do país tem seus representantes das boas maneiras, sendo classificadas como as cidades mais educadas. Mesmo sendo o palco das disputas políticas do país, Brasília foi mencionada como a que mais respeita seus pedestres e trabalhadores. Além disso, os brasilienses não costumam furar filas. O mesmo ocorre com os habitantes de Curitiba e Natal, que também são conhecidos por não falarem no alto-falante do celular em público e serem bem receptivos. O próprio site da prefeitura da capital do Rio Grande do Norte a descreve como um dos mais belos litorais do Brasil, que se estende por mais de 400 km habitado por “um povo hospitaleiro que recebe os visitantes de braços abertos”. Os comportamentos rudes mais comuns Além de revelar quais cidades do Brasil tinham os melhores e os piores modos, o estudo questionou os brasileiros sobre os comportamentos rudes mais comuns em todo o país. Os resultados mostraram que a distração com o telefone é o mais prevalente. Quem é craque em se distrair ao celular são os habitantes de Manaus (7,55), Rio (7,47) e Belo Horizonte (7,30), que tiveram as classificações mais altas nesse quesito. Quem mostra mais grosseria: locais ou não locais? O estudo também questionou se os entrevistados achavam que os “locais” – pessoas nascidas e criadas em suas cidades – eram mais indelicados do que os não locais ou se ambos eram igualmente rudes. Dentre todas as cidades, 12,75% achavam que os não locais eram mais rudes do que os locais; 31,73% acreditavam que os moradores locais eram mais descorteses; 45,82% achavam que ambos são igualmente mal-educados; e 9,70% afirmaram não saber. De acordo com os resultados do estudo, existem apenas cinco cidades com “moradores locais” mais rudes: Porto Alegre, Goiânia, Curitiba, Belo Horizonte e Campinas. Por outro lado, as cinco cidades onde os não residentes são mais indelicados incluem Natal, Rio, Belém, São Luís e Manaus. Quando você também considera o forte senso de identidade local predominante nesses centros urbanos, faz sentido os residentes atuais pensarem que os recém-chegados são rudes, em vez de sua cultura local. Hábitos de gorjeta: as cidades mais generosas do Brasil Para medir a generosidade local, o estudo questionou aos participantes quais são seus hábitos em relação a gorjetas. Os moradores também foram questionados quanto ao valor das gorjetas que ofereciam. A partir desses dados, foi calculado o tamanho médio da gorjeta que os residentes deixam em cada cidade para descobrir quais são os mais e os menos mesquinhos em uma escala de um a dez.