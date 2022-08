A Cidade Mirim de Trânsito “Álvaro de Souza Teixeira” retomou suas atividades nesta segunda-feira (15) recebendo mais de 50 alunos no complexo de educação de trânsito que é referência na região e no país. As atividades começaram com a frota mirim renovada, com mais quatro motocicletas e com a entrega de CNH (Certidão Nacional de Habilitação) mirins às crianças.

“O período de pandemia interrompeu o curso do projeto. É gratificante para todos nós o retorno das atividades da Cidade Mirim, recepcionando os alunos do Ensino Fundamental para que recebam a educação de trânsito de forma teórica e prática. O prefeito Rafael Piovezan autorizou a aquisição de quatro motocicletas mirins, as quais já estão fazendo parte da frota do local. Estamos muito animados e honrados em promover a educação de trânsito para nossas crianças, com o objetivo de preservar vidas”, disse o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi.

O retorno da Cidade Mirim de Trânsito contou com 27 alunos do CIEP “Charles Keese Dodson” e 28 alunos da ADI “Dr. Euvaldo de Queiroz Dias”. As crianças receberam orientações conhecendo e tirando dúvidas sobre direitos e deveres no trânsito na sala de aula. Na mini cidade, elas vivenciaram o que aprenderam na prática, realizando a travessia como pedestres, atuaram como agentes de trânsito, ciclistas e motoristas na frota mirim, composta por cinco carros elétricos, dez bicicletas e quatro motocicletas. No final receberam a carteira de habilitação mirim, potencializando o sentimento de responsabilidade no trânsito e cidadania, levando conhecimento e reflexão aos seus colegas e famílias.

Mais de 15 mil crianças já passaram pela Cidade Mirim de Trânsito no Centro Social Urbano (CSU) desde sua inauguração em 2016. O projeto é referência na região e já chamou a atenção do Governo Federal que enviou comitiva para conhecer e estudar a implantação em outros municípios do país. Escolas públicas e particulares podem participar com alunos dos 2º, 3º e 4º anos do Ensino Fundamental. Os interessados podem realizar agendamento pelo e-mail [email protected] ou telefone (19) 3463.5233.