O Esporte Clube Cidade Jardim sagrou-se campeão do futebol amador de Americana na manhã deste domingo. O time bateu o Mirandola na decisão por pênaltis em partida realizada no Centro Cívico e que teve bom público. A Copa Attos durou meses e teve sua final com apoio popular e movimentou a cidade.

Cidade Jardim versus Mirandola foi um jogo truncado. O Mirandola saiu na vantagem depois de abrir o placar no fim do primeiro tempo. Com as alterações do segundo tempo o ECCJ voltou voando e logo no início empatou a partida.

Assim foi o jogo Cidade Jardim e Mirandola até o final uma guerra e o jogo foi para os pênaltis ….

E mais uma vez na cidade a CJ saiu com o título com 2 defesas de pênaltis do goleiro Vinicius e os meninos do técnico Luiz Feitoza mais uma vez leva o título