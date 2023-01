Vídeo com segurança em ciclovia

O produtor cultural e ciclista, Flávio Silva, 42 anos, concluiu 580Km pedalados em 24 horas na ciclovia Franco Montoro, localizada às margens do Rio Pinheiros na cidade de São Paulo. A conquista, segundo dados oficiais da World Ultracycling Association (Wuca), marca como o mais longo percurso já homologado em ambiente externo no país, e tal marca foi reconhecida graças ao videomonitoramento presente na ciclovia.

A tecnologia foi implantada pela Avantia – uma das líderes em tecnologia para segurança eletrônica no Brasil, e a WeSafer, unidade digital independente especializada em inteligência artificial, que fecharam em 2022 parceria com a Farah Service – concessionária responsável pela zeladoria e administração da Ciclovia Franco Montoro, em São Paulo, para a instalação e operação da solução eletrônica e de segurança digital com videomonitoramento inteligente em nuvem.

Através do app WeSafer, é possível acessar as imagens das câmeras em tempo real e, acionar um botão de emergência para atendimento no uso da ciclovia e um canal de comunicação de possíveis incidentes.

Para esportistas que utilizam a via diariamente, é possível e sob premissas da LGPD, avaliar performance através de captação de imagens primariamente utilizadas para identificar ocorrências e comportamentos suspeitos.

Para o esportista brasileiro, este é mais um benefício importante para quem busca conquistar recordes e precisam de provas indispensáveis para registros. “É muito importante buscar espaços que possuem essa inovação, pois isso nos ajuda a ter um material para comprovar o tempo e a distância percorrida no local”, conclui. O esportista já está se preparando para novas marcas, inclusive para a maior coleção de recordes e superlativos reconhecidos internacionalmente, tanto performances humanas como de extremos da natureza, o Guiness Book. Avantia



Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento