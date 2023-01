Ciclistas de Sumaré se destacam em torneio em Piedade

A equipe de ciclistas Açaí Mil & Ross Sumaré conquistou 30 troféus na primeira etapa da Copa Tempermax de MTB (Mountain Bike), que aconteceu no último domingo (22), em Piedade (a 143km de Sumaré). Participaram da disputa 34 dos 57 atletas que compõem o grupo. A Prefeitura de Sumaré apoia a equipe.

Os ciclistas tiveram como desafio três percursos. Os competidores da categoria Pró enfrentaram 51,8 km de trajeto, com altimetria de 1.530 metros, enquanto os atletas da categoria Sport percorreram 30,7km, com 920 metros de altimetria, e os ciclistas da categoria Fun pedalaram por 14,7km, com 389 metros de altimetria.

Ao todo, foram 13 primeiros lugares, entre eles os atletas Moisés do Nascimento Pinhatelli (categoria Sport Sub-35) e Lucas Ribeiro Sarmento (categoria Fun) que conquistaram os primeiros lugares gerais nas respectivas categorias.

O ciclista Pedro Henrique Vieira de Melo trouxe para casa o 2º lugar geral, na modalidade Sport Sub-20, enquanto os atletas Sérgio Adriano Domingues (Sport Sub-50) e Ednilson Lopes Cardeli (Pro Sub-50) levaram os terceiros lugares gerais nas categorias que disputaram.

O quadro de troféus conquistados conta ainda com Matheus Mascarenha Silva (Sport Sub-25), Hudson Molica (Sport Sub-40), Wesley Rodolfo Martins (Pró Sub-35) e Fabiano Silva Varjão (Fun), que levaram os quartos lugares gerais nas respectivas categorias. William Cardeli (Pró Sub-20), Ricardo da Costa Barbosa (Pró Sub-40), Matheus Borges (Sport Sub-20), e Pablo Menuci (Fun) ficaram com os quintos lugares gerais.

Vale destacar ainda o desempenho do ciclista Gilmar Vieira da Silva (Sport PcD), que conquistou o 1º lugar da prova destinada a pessoas com deficiência.

“Foi uma experiência inesquecível. É a primeira vez que participo da categoria Pró e me diverti muito dentro do circuito. Saí muito feliz com o 5º lugar geral e um 1º lugar no Sub-20”, comenta o ciclista William Cardeli.

A equipe Açaí Mil & Ross Sumaré tem 12 anos de existência e é composta por atletas com idades que variam dos 14 aos 58 anos. De acordo com o diretor do time, José Carlos da Silva, o Carlão do Açaí, cada atleta treina de quatro a seis vezes por semana, pedalando entre 350 e 600 quilômetros. O grupo se prepara agora para participar do Kalangas Outdoor, torneio cuja primeira etapa acontece no dia 5 de fevereiro, em São Pedro.

