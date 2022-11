Durante a pandemia da covid-19 houve um crescimento, principalmente nas pessoas que pertencem a Geração Z, na preocupação com o cuidado da pele, principalmente do rosto. Também houve um aumento do desejo de ter uma imagem mais natural, o que por vezes é prejudicado por cicatrizes ou manchas no rosto. A Dra. Julia Ocampo, dermatologista especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, avisa sobre a importância de não mexer em espinhas: “Quando uma espinha surge, é a expressão de um estado inflamatório e precisa de cuidados específicos. Ao tentar extraí-la de forma improvisada e, muitas vezes, com as mãos sujas, o processo inflamatório aumenta e a pele fica ainda mais machucada, podendo assim ter sequelas tais como manchas e cicatrizes de acne ou, pior, que toda essa lesão evolua para um processo infeccioso grave. “

Por mais que muitas vezes pareça que uma acne tenha ido embora após ser extraída – a famosa cutucada – muitas vezes ela volta e pode piorar se tiver contato com outras bactérias. Entretanto, não é só o fato de espremer uma espinha que causa a cicatriz. Se a inflamação estiver em uma camada mais profunda da pele e o pus não for liberado, as enzimas que ficam nesse líquido podem prejudicar as células saudáveis, causando lesões que posteriormente viram a cicatriz. O melhor caminho para tratar a acne e evitar que as cicatrizes surjam é entender que a acne não é simplesmente uma característica do adolescente. E sim um processo inflamatório da pele que precisa ser tratado adequadamente e acompanhado por um profissional, o médico dermatologista.Tratar acne é prevenir as sequelas que esta condição pode acarretar: manchas, cicatrizes e um profundo impacto na auto-estima do paciente. Para evitar que isso aconteça é necessário ter um acompanhamento dermatológico e seguir o tratamento indicado para cada tipo de pele. Uma pele seca, precisa de uma hidratação mais pesada e por isso irá usar produtos que forneçam isso, já uma pele oleosa, precisa sim de hidratação, mas os produtos precisam seguir outra composição, que não piore essa oleosidade. O mesmo serve para peles com rosácea, acne e manchas, cada uma terá seu tratamento.

“É fundamental procurar um especialista assim que surgir alguma situação atípica com a pele como, por exemplo, excesso de espinhas inflamadas e doloridas, manchas ou qualquer outro sintoma. Claro, em muitos casos as pessoas já chegam com as cicatrizes, mas sempre que possível, o melhor é tratar e evitar essa consequência. Agora, para cuidar das cicatrizes de acne, existem alguns tratamentos possíveis, como o uso do bioestimulador, que irá melhorar a firmeza da pele, microagulhamento e diversas técnicas, que inclusive podem ser associadas.” completa Dra. Julia Ocampo.

Hoje é possível buscar diversos tratamentos para cuidar das cicatrizes, como preenchimento com ácido hialurônico, microagulhamento, bioestimulador, peelings e uso de dermocosméticos focados no desenvolvimento do colágeno. Entretanto, cada caso terá um plano de tratamento e para avaliar qual funcionará melhor é necessário sempre buscar atendimento médico.