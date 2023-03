Chuvas. Sumaré monitora áreas de risco e região rural

Muita chuva neste verão.

A Prefeitura de Sumaré segue acompanhando em tempo integral as áreas de risco do município, regiões ribeirinhas e rurais, que têm sido afetadas pelas chuvas. Uma equipe multidisciplinar, formada por técnicos de diversas áreas, realiza vistorias frequentemente e aponta as manutenções que precisam e podem ser realizadas.

A Defesa Civil Municipal registrou um grande volume de chuvas neste início de ano, com acumulados acima da média histórica.

“A chuva contínua e intensa causa o encharcamento do solo. Por este motivo, infelizmente, vimos acontecer grandes desastres naturais em diversas regiões do nosso estado, no litoral, aqui mesmo na região de Campinas, onde pontes foram levadas devido aos temporais. Em Sumaré, seguimos avaliando periodicamente o solo, as condições meteorológicas, para agir preventivamente e também indicar locais onde podem ser realizadas intervenções, sem que sejam gerados riscos para a população”, explicou o secretário municipal da Defesa Civil, Demétrio Moreira.

O secretário municipal de Governo, Odair Dias, reforçou que a Prefeitura tem toda a cidade mapeada: os locais que precisam de manutenção – como estradas e ruas nas áreas rurais – e os pontos que são prioridade.

“De acordo com a nossa equipe técnica, com o solo encharcado, não é possível utilizar maquinários pesados e movimentar a terra, isso aumentaria os riscos para os moradores e motoristas. Mas seguimos analisando as condições e, assim que tivermos um laudo técnico de que é seguro para a população, vamos realizar as obras necessárias”, reforçou.

“Estamos zelando pela segurança de todos e agindo com responsabilidade”, afirmou o prefeito Luiz Dalben. “Estamos preparados para, assim que possível, realizar as melhorias necessárias. Além disso, com recursos que o deputado estadual Dirceu Dalben está destinando para a nossa cidade, algumas das estradas da zona rural vão receber asfalto, como a Estrada Municipal Luiz Fernando Breda, que vai para Hortolândia. Isso com a finalidade de solucionarmos de vez os transtornos causados pelas chuvas – intempéries da natureza que fogem do nosso controle”, finalizou.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento