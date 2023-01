A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste intensificou os serviços de zeladoria em virtude do período de chuvas e temperaturas mais elevadas. A limpeza de bocas de lobo foi feita nas ruas do Papel, da Blenda, do Brilhante e do Centeio, no São Fernando.

Equipes realizam serviços de capinação e limpeza na Rua Zilda Aparecida Mollon, no Jardim Fernando Mollon, na Rua Monte Líbano, no Jardim Alfa, na Rua Lázaro Gonçalves de Oliveira, no Vista Alegre/Parque do Lago, na Estrada Ernesto de Cillo e no Centro Social Urbano (CSU).

Outras frentes atuam na conservação da estrada rural do bairro Olhos d’Água e na manutenção da ponte de madeira e galeria de águas pluviais do mesmo bairro.

O serviço de tapa buraco foi realizado nas ruas do Manganês, do Estanho, do Ósmio, do Césio e do Cloro, no Mollon, Rua Ferdinando Mollon e Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Gerivá.